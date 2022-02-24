俄烏戰事：拜登的民意支持率或不進反失

美國/烏克蘭

美國總統拜登希望把2022年用於建設美國的橋樑，這不僅僅是字面意義上的橋，也包括隱喻意義。然而，俄羅斯總統普京引發的一場危機可能重塑歐洲，也要把拜登拖下水。據路透社引述分析說，俄烏危機救不了拜登的民意支持率，倒是很可能讓他進一步失分。

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路透社報道稱，拜登的助手們說，就在一個月前，拜登還制定了一項計畫，想通過走出白宮，與美國各地的人們面對面交流，從而在美國中期選舉年挽救他下墜的民意支持率。而現在，他卻一頭紮進俄烏外交政策挑戰的細節中，壓根沒時間理會中期選舉。

據一位政府高級官員說，“他現在不談政治，” 這位政府高級官員說，“他全部注意力都放在與外國領導人的通話，或者他下一步要與誰交談，或者說‘我需要讓(參謀長)聯席會議聽電話，或者給托尼(國務卿布林肯)打電話，告訴他該說什麼。他極力參與指導其中的每個細節。”

兩黨的戰略家說，在國會中期選舉之年，控制白宮的政黨通常會在國會丟掉席位，無論白宮願不願意，政治陰影就在那裡。

拜登曾表示，美國士兵不會進入烏克蘭，而美國選民通常不會根據海外事件來投票。但是，從俄羅斯到歐洲的能源供應中斷可能導致美國的汽油價格飛漲，使得美國人已因通脹升至40年高位而感受的痛苦雪上加霜。

拜登將烏克蘭的緊張局勢描述為專制與民主之間的全球鬥爭的一部分。民主黨籍戰略家Steve Elmendorf表示，如果美國和西方盟友能夠回擊普京，並支撐起一個獨立的烏克蘭，同時不讓美國軍隊參戰，將可能提高他的聲望。但Elmendorf表示，他認為美國的大部分情緒不會太取決於烏克蘭，而更要看人們是否覺得他們正從新冠危機中重振。

該報道說，普京似乎決心要控制一個獨立的烏克蘭，這意味着危機可能會拖上幾周，幾個月，甚至更久。如果外界認為拜登在處理這一問題上跌跌撞撞，那麼在黨內內訌中仍集中精力阻撓拜登疫情相關政策和立法議程的共和黨人，很可能會加倍努力，將總統描繪為軟弱無力、過於被動，無法對抗普京。

“烏克蘭局勢確確實實分散了拜登的注意力，”共和黨戰略家Scott Reed說，“這讓他遠離了選民關心的問題：通脹、汽油價格、邊境。”

全球指標油價--布蘭特原油在每桶100美元左右徘徊，這是2014年9月以來的最高位。俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於沙特阿拉伯和美國，而且是歐洲的重要能源供應國。路透社說，接受採訪的專家和政府官員認為，拜登政府預計不會將目標對準俄羅斯的石油和天然氣行業，因為擔心那樣做可能推升通脹並對歐洲盟友造成傷害。