美國叫停特朗普時的“中國倡議” 拜登許諾推出更有效防招

美國/“中國倡議”

美國司法部周三將結束一項旨在打擊中國間諜活動和竊取知識產權的項目，從一名官員所說的“目光短淺的”關注點轉嚮應對來自更廣泛敵對國家的威脅。就叫停“中國倡議”，美國司法部國家安全部門助理首席檢察官Olsen稱，“不要誤會，我們仍將不屈不撓地保衛國家免遭中國的威脅。”

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，美國司法部將結束一項特朗普時期針對中國間諜和知識產權威脅的名為“中國倡議”項目。批評人士表示，這項在前總統特朗普執政期間實施的倡議相當於種族定性，形成了一種恐懼文化，影響了科學研究。

美國司法部國家安全部門助理首席檢察官Matt Olsen表示，此舉表明政府認識到，將中國作為關注焦點局限性過大。 “我們看到中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等國的邪惡活動比以往任何時候都更加咄咄逼人，能力也更強，”他稱，“我們的新戰略是以威脅為導向。”他表示，“通過選擇一個國家，正如中國倡議所做的，這在某些方面製造了一種目光短淺的做法，我認為這並不能真正反映出威脅格局的性質。”

據司法部國家安全部門助理首席檢察官Olson稱，未來，司法部將設置更高的門檻，並在對學者提起類似的刑事訴訟之前進行更嚴格的監督。

據路透社說，司法部的新戰略將主要關注幾個核心領域的案件：保護國家免受間諜活動、出口管制和違反制裁的威脅；保護企業知識產權、有關美國人民和供應鏈的民間信息；保護民主不受威權政權構成的日益嚴峻的威脅影響。Olsen稱，“不要誤會，我們仍將不屈不撓地保衛國家免遭中國的威脅。”