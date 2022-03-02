台灣稱希望加入美日澳印四方安全對話

台灣/四方安全對話

台灣副總統賴清德今天接見美國跨黨派資深代表團時表示，希望台灣未來加入美國在印太地區與日本、澳大利亞及印度的四方安全對話，維持區域和平並做出貢獻；美國代表團則允諾，將台灣賴副總統意見帶回討論。

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據中央社今天報道稱，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，台灣賴副總統上午在外交部次長曾厚仁等人陪同下，於總統府接見代表團。

據台灣總統府在會面後發布新聞稿指出，賴副總統致詞時表示，代表團訪台對台灣或印太地區現階段的穩定是非常重要的，非常感謝美國總統拜登、穆倫及代表團，用具體行動表達對台灣民主堅若磐石的支持，以及向國際社會傳達對印太和平穩定長久承諾的決心。

賴副總統說，期盼訪團能協助台美簽訂BTA，及協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣不被排除在民主經濟聯盟以外，這也是現階段非常重要、具有區域和平穩定需求的經濟戰略。

賴副總統表示，台灣在蔡總統領導之下，秉持和平、民主、自由、人權的方向來發展，且事實上台灣已是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，台灣的前途由2300萬人決定，沒有人會進行挑釁。

賴副總統指出，美國在印太地區與日本、澳大利亞及印度等3個國家共同合作，形成四方安全對話，穩定印太的和平與發展，盼未來台灣可以加入共同運作，維持區域的和平並做出貢獻。

中央社說，穆倫表示，在烏俄情勢下，美國也學到相當多教訓，他認為危機也是轉機，可以重新省思過去的做法，台灣是一個民主燈塔，美國樂見台灣持續繁榮下去，賴副總統提及的意見，代表團將會帶回美國華府討論。