拜登國情咨文斥普京是獨裁 正被全世界孤立

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國總統拜登在周二晚上的國情咨文演講中重點談到了烏克蘭。他強烈抨擊普京是 "比以往任何時候都更加孤立 "的 "獨裁者 "和俄羅斯寡頭。

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莫斯科加強了在烏克蘭的攻勢，特別是加大攻擊了基輔和大城市哈爾科夫之際，美國總統拜登發表國情咨文嚴批普京獨裁。拜登解釋美國將維持不出兵烏克蘭，因避免發生第三次世界大戰的立場，但強調加大支持烏克蘭抗擊俄羅斯。

據本台報道稱，周二，拜登在美國國會山發表國情咨文時，美國國會議員們起立為烏克蘭人民鼓掌。美國總統保證 "美國與烏克蘭人民站在一起"。在俄羅斯開始入侵烏克蘭的幾天後，拜登向烏克蘭駐美國大使和烏克蘭人民表示敬意。報道說，"從澤倫斯基總統到所有烏克蘭人，他們的勇敢、他們的勇氣、他們的決心激勵着全世界。"

拜登指出，"普京今天在世界舞台上比以往任何時候都要孤立，"拜登星期二在國會同時讚揚西方在面對入侵烏克蘭時的團結。拜登說，普京以為他可以大搖大擺走進烏克蘭，世界也會如常繼續轉動。普京錯了，相反，普京遇到了一堵他從未設想過的牆。他遇到了烏克蘭人民"。

拜登總結說，當歷史被書寫時，普京在烏克蘭的戰爭將使俄羅斯變得更弱，而世界其他國家變得更強。拜登的講話受到了兩黨議員的掌聲，本台的報道稱，美國希望在烏克蘭問題上表現出團結。

美國正在向俄羅斯飛機關閉其領空。拜登在講話中證實，美國將關閉領空，"對所有俄羅斯航班關閉"，就像歐盟和加拿大早些時候所做的那樣。同時，美國總統拜登威脅俄羅斯寡頭，稱美國要沒收他們的 "遊艇、豪華公寓和私人飛機"，拜登指控說這些都是不誠實收益的結果。

拜登周二宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國將從戰略儲備中釋放3000萬桶石油以穩定市場。"他說："美國已經與其他30個國家合作，從世界各地的儲備中釋放了6000萬桶石油。他補充說，華盛頓 "準備在必要時做得更多"。

拜登隨後也利用這個機會為他的改革計畫進行了辯護，這些改革在國會中仍然基本上被自己的多數派內部的分歧所阻止。在這個議題上，美國總統得到的兩黨掌聲較少，但這並不妨礙他得出結論：美國團結比一年前更強大。拜登同時相信，美國將一年比一年更強大。