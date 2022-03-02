曾預烏克蘭戰爭有損拜登威信 新民調報告美國民眾升支持

美國/拜登

周二完成的路透/益普索(Ipsos)民調結果顯示，美國民眾對總統拜登處理俄烏危機的支持度在過去一周有所上升，有43%的人表示支持，高於之前一周的34%。大多數受訪者(58%)表示，危機帶來燃料和天然氣漲價，但為了保衛另一個民主國家，這是值得的。2月23日和24日民調中同意這一說法的人比例為49%。

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路透社今天報道稱，根據路透/益普索調查顯示，美國民眾對拜登處理俄烏危機的支持度上升。而且絕大多數受訪者(71%)表示，他們認為美國應該向烏克蘭提供武器以應對俄羅斯攻擊。約77%的受訪者認為，美國應該為此對俄羅斯實施進一步制裁。

大多數受訪者(58%)表示，危機帶來燃料和天然氣漲價，但為了保衛另一個民主國家，這是值得的。2月23日和24日民調中同意這一說法的人比例為49%。約75%受訪者認為，在烏克蘭問題上不作為，將使俄羅斯更加肆意地在歐洲其他地方採取進一步軍事行動，這一比例高於一周前的71%。

不過，仍有約47%的人不贊成拜登對危機的反應，超過了持贊成態度的43%。最近幾周拜登的整體支持度一直徘徊在上任以來的低點附近。

透/益普索調查是在美國總統拜登今天發表國情咨文講話前完成的。報道稱，這項民意調查是用英語在線進行的，範圍遍及美國各地。調查收集了1,005名成年人的回答。