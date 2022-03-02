白宮將進一步制裁普京 不排除禁俄羅斯原油

加重製裁俄

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）3月2日表示，美國對普京的進一步制裁即將到來，其中封鎖俄羅斯石油和天然氣行業的選項“仍在桌面上”。她表示，當局對能源制裁“非常開放”，並正在權衡其對全球市場和美國能源價格的影響。

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當被問及華盛頓和其盟友是否會對莫斯科龐大的能源部門進行制裁時，普薩基說，“我們對這項制裁是非常開放的。我們正在考慮這個問題。這非常的重要，但我們需要權衡所有的影響。”

她表示，隨着俄羅斯經濟日漸被孤立，美國將作出更多努力，以懲罰俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的行為。在美國有線電視新聞網（CNN）節目上，她援引已宣布的制裁說，這起戰爭引發北約和全球其他國家團結“追究普京總統的責任”。

“這些制裁導致盧布暴跌，他們關閉了股市，因為它的破壞力太大，我們已經看到了影響。”普薩基說，“還有更多東西要繼續壓制普京。”

在被問及美國是否會全面禁止俄羅斯的燃料出口時，普薩基表示，如果莫斯科繼續對基輔進行侵略，那麽美國可能會封鎖俄羅斯石油，白宮正在權衡這可能對市場產生何種影響，“當局希望對普京總統和他周圍的人產生最大的打擊”，並減少對美國的影響。

普薩基在談到禁止俄羅斯石油出口的努力時說：“它仍然在桌面上，並沒有離開桌面。”

她表示：“我們還考慮到……如何最大限度地影響和孤立（俄羅斯）總統普京和金融部門。”

“他（拜登）不想做的是推翻全球石油市場或全球市場，或以更高的能源和天然氣價格影響美國人民。3月1日，總統宣布動用戰略石油儲備，以統一的方式、以與全球社會協調的方式來做，是為了解決這個問題並減輕影響，這是我們大力權衡的事情。”

周二，美國及其盟國同意釋放6,000萬桶石油儲備，以幫助抵消供應中斷的影響。

儘管美國尚未將俄羅斯的石油銷售作為它入侵烏克蘭的制裁舉措，但美國的貿易商已經採取行動，暫停此類進口。

在莫斯科入侵烏克蘭近一周後，國際油價觸及八年高點，在周三達到每桶113.02美元的峰值，然後回落到111.53美元。同時，根據路透社看到的一份計畫草案，OPEC+產油國計畫適度提高產量。