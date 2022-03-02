聯合國/烏克蘭/俄羅斯

聯合國大會周三將譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，同時要求莫斯科停止戰鬥並撤出俄軍。外交人士稱，在周二傍晚之前，聯合國大會193個成員中接近半數已作為共同發起人，在一份將於周三投票表決的決議草案上簽字。草案文本“強烈譴責”俄羅斯“對烏克蘭的入侵”。儘管如此，眾多國家預計不會投票贊成，或棄權不投票。

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據路透社今天報道說，聯合國大會料將通過決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求立即撤軍。此舉的目的是在聯合國外交孤立俄羅斯。據稱草案文本“強烈譴責”俄羅斯“對烏克蘭的入侵”。該決議草案的內容與俄羅斯上周五在聯合國安理會一票否決的決議草案相似。決議文本“要求俄羅斯聯邦立即、徹底、無條件地從國際承認的烏克蘭領土撤出所有軍隊。”

沒有國家在聯合國大會享有一票否決權，西方外交官預計該決議案將獲得所需的三分之二票數支持，從而得到採納。

據德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)周二在聯大稱，“俄羅斯挑起的戰爭是一個新的現實。它需要我們每一個國家作出堅定而負責的決定，明確立場，”

雖然聯大決議不具有約束力，但有着政治分量。

有幾十個國家預計將在投票中正式棄權或根本不參加投票。在過去一周中，安理會曾兩次就烏克蘭危機進行投票，中國、印度和阿聯酋投下棄權票。