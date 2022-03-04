指稱蓬佩奧訪台收取政治保護費遭駁斥：惡意混淆與污衊

台灣/蓬佩奧/余茂春

贈勳蓬佩奧表彰對台美關係貢獻 總統贊他人氣高 總統蔡英文（右）2022年3月3日頒贈特種大綬景星勳章給美國 前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（左），表彰他提升台美關係貢獻；蔡總統說，蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深感謝，蓬佩奧在台灣的人氣很高，希望他常常來訪。

台灣有媒體稱美國前國務卿蓬佩奧訪台是為獲取商業利益，曾任駐美外交官的市議員參選人趙怡翔表示，這是有心人刻意將兩個時間點完全不同的案子混淆在一起，蓬佩奧訪台與商業案無關。

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據中央社今天報道稱，傳蓬佩奧訪台有商業考量，台灣前駐美外交官斥：刻意混淆。

曾擔任駐美代表處政治組組長、綽號“口譯哥”的趙怡翔指出，蓬佩奧長期熱愛並力挺台灣，蓬佩奧任國務卿時的中國政策規畫首席顧問余茂春曾親口向他表示，蓬佩奧“卸任後想搭第一班飛機到台灣”，只是因為疫情影響延後訪台，各界不應懷疑、污衊這位重要的國際友人。

根據媒體報導，蓬佩奧去年7月8日曾率領Anarock公司投資長到雙橡園拜會駐美代表蕭美琴。趙怡翔表示，外商公司看好台灣商業實力，想要投資台灣，這是台灣民眾樂見的事，因此駐處獲得這類經貿合作機會，都會依照流程報回給外交部參考。

趙怡翔說，依據駐外單位作業，Anarock這類有關商務資訊的電報在一、兩天內就會報回外交部，轉給經貿相關部會評估，但蓬佩奧訪問台灣是今年3月的事，蓬佩奧此行也沒有帶任何投資公司相關人員，“兩案時間點、內容本質完全不同”。

中央社稱，趙怡翔表示，美國退休政治人物掛名顧問或是參與投資公司，在美國是很正常的事，外界不應以錯誤的眼光解讀，污衊來台灣表達支持的國際友人。

該報道沒有提及指稱美國前國務卿蓬佩奧訪台是為獲取商業利益的媒體名稱。