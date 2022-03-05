俄方拘留美運動員格林納（Griner） 控她有毒品

美運動員遭俄方拘留

美國籃球隊周六證實，WNBA球星布蘭妮·格林納（Brittney Griner）在俄羅斯被拘留。“美國籃球隊了解並密切關注布蘭妮·格林納在俄羅斯面臨的法律狀況。”該組織寫道，“布蘭妮在美國籃球隊的長期效力期間一直以最專業的態度對待自己，她的安全和健康是我們最關心的問題。”

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格里納曾為鳳凰水星隊效力，七次入選WNBA全明星隊。據《紐約時報》報道，她因在莫斯科謝列梅捷沃國際機場持有含有大麻油的電子煙彈而被俄羅斯聯邦海關拘留。

俄海關表示，其官員拘留了一名獲得過2枚奧運金牌的美國運動員，但沒有公布她的姓名。格里納在2016年和2021年為美國女籃效力。

俄羅斯塔斯社後來報道稱，經執法部門確認，被拘留的是格林納。

美國國務院證實了相關報道，稱“我們知道有報道稱一名美國公民在莫斯科被捕。每當美國公民在海外被捕時，我們隨時準備提供一切適當的領事服務。”

俄海關在聲明中表示，已對毒品運輸提起刑事調查，這名球員已在調查期間被拘留。

在俄羅斯運輸毒品可能導致最高10年的監禁。

與許多其他WNBA球員一樣，格林納在休賽期在俄羅斯參加比賽，球員們通常可以獲得更豐厚的合同。據《紐約時報》報道，格里納已經為UMMC葉卡捷琳堡隊效力多年。