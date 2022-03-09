華盛頓擔憂莫斯科掌控烏克蘭“生物研究”機構扣押敏感材料

烏克蘭

美國國務院第三號人物，負責歐洲和歐亞事務的副國務卿維多利亞-努蘭德（Victoria Nuland）在美國國會聽證會上，2022年3月8日。

俄羅斯國防部發言人3月6日聲稱，烏克蘭緊急掩蓋了五角大樓資助烏克蘭進行軍事生物項目的痕跡，緊急銷毀疫鼠疫，炭疽，兔熱病，霍亂和其他致命疾病等這些特別危險疾病病原體的文件。該消息曾經被輿論解讀為是莫斯科的輿論戰的一部分。不過，兩天之後，美國外交部官員證實了俄方的消息。

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在美國國會3月8日星期二舉行的一次聽證會上，美國國務院第三號人物，負責歐洲和歐亞事務的副國務卿維多利亞-努蘭德（Victoria Nuland）承認，"烏克蘭有生物研究設施，事實上美國現在相當擔心俄羅斯軍隊可能試圖控制這些設施"。

她說，"[美國]正在與烏克蘭人合作，研究如何防止這些研究相關材料落入俄羅斯軍隊手中"。

在同一聽證會上，美國參議員馬爾科-魯比奧提問道："如果在烏克蘭發生涉及生物或化學武器的事件或襲擊，你是否百分之百肯定責任者一定將是俄羅斯人？" 對此，維多利亞-努蘭德明確回答說："在我心中沒有任何疑問。

就在美國國務院官員在聽證會確認上述消息的同一天，美國的一個公益調查公益組織國民脈搏組織（ The National Pulse ）恢復了一條有關美國協助烏克蘭修建P3實驗室的信息，據介紹，2010年美國在烏克蘭的敖德薩市設立P3實驗室的計畫曾經獲得時任參議員奧巴馬的支持。

此外，維多利亞-努蘭德還在聽證會上對波蘭將Mig-29戰鬥機轉交給美國，由美國交給烏克蘭的提議感到驚訝， 她說：據她所知，波蘭方面並沒有事先沒有徵求美國的意見。

此前，美國五角大樓發言人約翰-柯比（John Kirby）在一份聲明中表示，他並不認為波蘭方面的提議是可行的。