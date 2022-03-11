美國今擬宣布剝奪俄羅斯最惠國待遇 G7與歐盟料跟進

美國/烏克蘭

烏克蘭基輔民眾2022年3月10日夜至11日凌晨在一個地鐵站躲避戰火。

美國總統拜登今天將宣布，希望通過剝奪俄羅斯的 "最惠國待遇 "地位，將俄羅斯排除在全球貿易關係的正常制度之外，這將為美國提高對俄羅斯關稅鋪平道路。美國將與七國集團和歐盟協調，由國會對這項針對入侵烏克蘭的新制裁措施作出最終決定。

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據法新社今天報道稱，一位接近此事的消息人士稱，美國總統拜登周五將宣布，他希望通過剝奪俄羅斯的所謂 "最惠國待遇 "地位，將其排除在全球貿易關係的正常制度之外。同一消息來源說，美國將與世界工業七國集團和歐盟協調，由國會對這項針對入侵烏克蘭的新制裁措施作出最終決定。

法新社說，這證實了幾家美國媒體的報道。

這應該是一種過場形式，因為美國國會，罕見顯示民主黨與共和黨兩黨有共識，均已經宣布贊成這種措施。

據美國總統周五的日程安排，拜登於當地時間上午10點15分（北京時間20點15分）發表講話，宣布針對俄羅斯對烏克蘭 "無端和無理的戰爭 "的新措施。剝奪最惠國待遇應是制裁新措施。最惠國條款--在美國被稱為 "正常的永久貿易關係"--是自由貿易的一個基石。

法新社說，這項新的制裁措施將被添加到旨在逐步切斷俄羅斯與世界其他地區的經濟和金融聯繫的若干制裁措施中。