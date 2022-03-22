佳士得將拍“槍擊瑪麗蓮” 估價55億有望成史上第二貴

“槍擊瑪麗蓮” 估價55億

佳士得宣布五月將在紐約拍賣安迪·沃荷(Andy Warhol)的鉅作“槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）”，估價2億美元。一但成功落槌，“槍擊瑪麗蓮”將成拍賣史上第二貴畫作，打敗畢加索的“阿爾及爾的女人（O版）”(美金1.7億)，僅次於2017年拍出美金4.5億的達文西“救世主”。

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“槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）”是沃荷一生的巔峰之作。瑪麗蓮·夢露於 1962 年 8 月離世後，安迪·沃荷開始為她創作絲網印刷作品。他以鮮亮色彩刻畫她的臉部並重複數次，但往往令五官略為歪斜。至 1964 年，沃荷發明了更精緻細膩但又更耗費時間的絲網印刷技巧，並運用這種特殊技巧為瑪麗蓮·夢露創作了數量有限的肖像畫。這一技巧難度極高，所以他此後便不再使用。

安迪·沃荷共創作了五幅“槍擊瑪麗蓮”，分別使用五種顏色—紅、橙、淺藍、鼠尾草藍及綠松色。

至於為什麼稱為“槍擊”？1964年秋季，行為藝術家Dorothy Podber拜訪安迪·沃荷的工作室。她看到擱在一邊的絲網畫，向安迪·沃荷問道可否“shoot them”。安迪·沃荷以為Dorothy打算“拍(亦可稱shoot”下這些畫作，立刻應允。沒想到她隨即從袋子里取出手槍，一槍轟向畫中夢露額頭，“槍擊”之名因而誕生。

此作由已故瑞士藝術經紀人安曼姊弟Thomas Ammann、Doris Ammann創立的基金會委託拍賣，收益將撥捐基金會作慈善用途。

The Thomas and Doris Ammann Foundation 董事會主席 Georg Frei 1ul表示，這幅壯觀的肖像畫區分了平凡人和巨星之別，瑪麗蓮已香消玉殞多年；她生前和身後的種種謠言都會被遺忘。但那迷人且神秘的微笑，卻將她與另一位世代傳頌的女性《蒙娜麗莎》聯繫起來，永垂不朽。

佳士得二十及二十一世紀藝術部主席 Alex Rotter 則表示，安迪·沃荷的瑪麗蓮畫作絕對是美國波普藝術最登峰造極之作，同時也是美國夢的另類詮釋，將樂觀主義、人性脆弱、名人效應及偶像祟拜等特點集為一體。這幅畫不單超越了傳統美國肖像畫的體裁，亦跨越了二十世紀的藝術和文化。堪稱可與波提切利的《維納斯的誕生》、達文西的《蒙娜麗莎》以及畢加索的《阿維尼翁的少女》並列藝術史之巔。