美國前任首位女性國務卿奧爾布賴特辭世

奧爾布賴特去世

美國前任首位女性國務卿奧爾布賴特去世，終年84歲。奧爾布賴特生於1937年5月15日；是擔任第一位女性的美國政治家和外交官。1997年至2001年擔任前克林頓任內的國務卿。23日克林頓哀悼奧爾布賴特時表示她是“自由民主的力量“ 。

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奧爾布賴特（Albright）和她的家人於1948年從美國移民到美國。 祖籍捷克斯洛伐克人。她的父親是外交官，名約瑟夫·科貝爾，一家人定居科羅拉多州的丹佛。她於1957年成為美國公民。奧爾布賴特畢業於韋爾斯利學院；在1959年獲得了博士學位。她的論文寫的是布拉格之春。 她曾擔任參議員埃德蒙·馬斯基（Edmund Muskie）的助手； 也曾是茲比格涅夫·布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）的國家安全委員會。直到1981年前總統卡特（Jimmy Carter） 離開這一職位。

離開國家安全委員會後，奧爾布賴特（Albright）加入了 喬治敦大學；成為外交政策的候選人。克林頓在1992年總統大選中獲勝後，奧爾布賴特協助成立了國家安全委員會。

1993年1月克林頓上台，委任奧爾布賴特為美國常駐聯合國代表。在任期間最為受爭議的事件，莫過於1993年爆發的盧旺達大屠殺事件，奧爾布賴特堅持不幹涉立場，甚至出面阻撓聯合國干涉盧旺達內政，結果奧爾布賴特與聯合國秘書長關係曾一度極為緊張。

1996年12月5日克林頓提名歐布萊特為國務卿候選人，在美國參議院一致通過後，於1997年1月23日宣誓就職，接替離任的沃倫·克里斯托弗。

奧爾布賴特是美國史上第一位女國務卿。任內主力解決波斯尼亞內戰以及中東和平方案。 奧爾布賴特曾經與柯林·鮑威爾爭論美軍是否出兵波黑時說：“你們總是要保持美國的超級軍事能力，但如果不去運用這種能力，又有什麼意義？”

2001年卸任，任喬治敦大學埃德蒙·A·沃爾什外交服務學院教授。