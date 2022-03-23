美擬宣布新一波對俄制裁 與盟邦商討將俄逐出G20

將俄逐出G20？

美國總統拜登23日出訪歐洲，將宣布對俄羅斯新一波制裁；美國及西方盟國正在評估是否應將俄國踢出20國集團（G20）；烏克蘭總統澤倫斯基希望日本繼續對莫斯科進行經濟制裁。

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美國白宮國安顧問蘇利文22日表示，美國總統拜登將利用訪歐期間，宣布對俄羅斯入侵烏克蘭的新制裁行動。他並表示，在拜登與中國國家主席習近平會談至今，未有中國援俄跡象，會持續監控。

拜登（Joe Biden）23日出發前往比利時布魯塞爾，出席24日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論國際社會支援烏國抗俄的作為。

蘇利文（Jake Sullivan）在白宮例行媒體簡報說明拜登行程時表示，拜登將和盟友共同協調對烏克蘭的下階段軍事援助，並將宣布新一波對俄羅斯的制裁行動。他也將與盟國合作，調整北約東翼軍隊部署。

參與討論的消息人士22日告訴路透社，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在20國集團。

部分成員國要求將俄羅斯踢出20國集團後，俄羅斯駐印尼大使伏洛比耶瓦表示，俄國總統普京（Vladimir Putin）有意參加今年11月由印尼主辦的G20峰會。

中國外交部對此回應，俄羅斯是G20重要成員，任何成員都沒有權利開除其他國家的資格。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日在日本國會視訊演說時，對日本立即向烏克蘭伸援表達謝意，“亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本”，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。

澤連斯基直言，“國際機構沒有發揮功能，聯合國安全理事會也沒有發揮功能”；“必須打造新的預防手段”，訴求改革必要性；他也認為日本的領導力能扮演重要角色。

澤連斯基還說：“我接獲報告，俄羅斯正準備使用沙林毒氣等化學武器攻擊烏克蘭。”

日本首相岸田文雄聽完澤連斯基在日本國會發表的視訊演說後表示，“這種想以強烈決心與勇氣堅守國民的姿態令人感動”，還說會考慮再提供烏克蘭人道援助。

烏克蘭軍人22日加強阻撓俄羅斯入侵，在多個戰線發起反攻，重新奪回基輔外圍1座城鎮，而俄軍還無法取得優勢，試圖砲轟多座城市與民眾，但戰鬥力首度降到原本軍力的90%以下。

《紐約時報》報導，基輔周圍的戰況呈現拉鋸，烏軍在馬卡利夫（Makariv）取得勝利，在烏克蘭南部，他們也試圖重新奪下刻松（Kherson）地區。然而，南部港都城市馬立波仍遭殘暴圍困。美國國家安全顧問蘇利文說：“這場戰爭不會輕鬆或很快結束。”

烏克蘭官員說，俄國佔領軍“洗劫並摧毀”車諾比核電廠的中央分析實驗室（Central Analytical Laboratory），該實驗室處理大量放射性廢料，裡面的樣本已落入俄方手中。

烏克蘭國家隔離區管理局形容，這間耗資約600萬歐元成立的實驗室，裡面也有歐洲其他地方沒有的“珍貴分析設備”。

據報俄羅斯已折損入侵烏克蘭以來第15名軍事高級指揮官，目前俄國正出現二次大戰結束以來最嚴重的高級指揮官陣亡紀錄。

美國和北約官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們認為白俄羅斯可能“很快”就會參與俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，白俄正着手準備支援俄國總統普京。

波蘭內政部長卡明斯基宣布，波國“驅逐45名冒充外交人員的俄羅斯間諜”。俄方已表明其外交官若遭驅逐，將進行報復。