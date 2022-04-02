好萊塢打人影星威爾史密斯難過關 先自辭了

美國/好萊塢/威爾史密斯扇人事件

美國好萊塢明星演員威爾史密斯(韋史密夫/Will Smith)已辭去美國電影藝術與科學學院(影藝學院)成員資格，他承認，他在今年奧斯卡頒獎典禮上台掌摑頒獎嘉賓克里斯洛克(基斯洛克/Chris Rock)的行為“令人震驚、讓人不快且不可原諒”。有消息說美國電影藝術與科學學院正在討論對威爾史密斯紀律懲罰，包括開除資格，甚至沒收金像獎。

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據路透社報道稱，威爾史密斯辭去影藝學院成員資格，並說他“心碎了”。

威爾史密斯在一份聲明中說，“我辜負了影藝學院的信任。我剝奪了其他被提名者和獲獎者慶祝和被頌揚他們非凡工作成果的機會。我心碎了。”他說：“因此，我將辭去美國電影藝術與科學學院的成員資格，並將接受主管委員會認為適當的任何進一步後果。”

在上周日的奧斯卡頒獎典禮上，克里斯洛克對史密斯妻子的外貌開了個玩笑，史密斯大步走上舞台，然後抽了洛克一記耳光。

不到一個小時後，史密斯上台為他在電影國王理查德(王者理查/王者世家/King Richard)中的演出領取最佳男主角獎，並含淚發表演講。

美國影藝學院院長院長大衛魯賓(David Rubin)周五表示，該組織接受了史密斯的辭呈，但將繼續進行紀律處分程序，後續可能會有更多制裁。

此事將在影藝學院4月18日的下一次主管委員會會議上討論。

史密斯在他的聲明中還說：“改變需要時間，我承諾將努力確保我永遠不會再讓暴力勝過理智。”

據法新社說，美國男星威爾史密斯日前在奧斯卡頒獎典禮上痛扇喜劇演員克里斯洛克巴掌，風波鬧得沸沸揚揚。

威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脫髮症，奧斯卡頒獎典禮當天頂着平頭出席，不料擔任串場人的克里斯洛克（Chris Rock）在舞台上揶揄潔達的髮型，威爾史密斯憤而上台掌摑克里斯洛克，讓杜比劇院（Dolby Theatre）內出席典禮的賓客看傻了眼。

學院本周表示已展開對威爾史密斯採取紀律處分的程序，並警告他恐遭罕見開除，但威爾史密斯今天搶先一步行動自動辭去這一職稱。威爾史密斯說：「我會辭去美國影藝學院會員資格，將接受任何理事會認為合適的進一步後果。」

威爾史密斯還說，「我想讓焦點回到因為自身成就值得受到關注的人身上，並讓學院回歸自身了不起的工作上，支持電影界的創造力和藝術性。」

與威爾史密斯相比，雖然克里斯洛克遭到威爾史密斯扇嘴巴，而且威爾史密斯回到座位後仍對克里斯洛克爆粗口，而克里斯洛克冷靜應對，很快將情勢拉回正軌，保持風度的表現獲得不少人肯定。

典禮製作人派克（Will Packer）表示，是克里斯洛克的專業素養讓典禮得以繼續不中斷。派克向美國廣播公司（ABC）說：「因為克里斯如此從容且沉着地處理，讓節目得以繼續進行。」派克稱，「因為克里斯繼續用他的方式進行，他完成了這個項目的頒獎程序，將獎盃頒給（最佳紀錄片得主）奎斯特拉夫（Questlove）…這讓我們得以繼續進行典禮，這正是我們要做到的。」

事發約半小時後，威爾史密斯憑藉在「王者理查」（King Richard）一片中飾演的一角，奪下奧斯卡影帝，成為影史上第5位贏得奧斯卡最佳男主角獎的非裔影星。

據威爾史密斯說，他的行為讓好萊塢一年中最耀眼的夜晚蒙上陰影，「令人震驚、痛苦且難辭其咎」。

威爾史密斯表示被他傷害的人不勝枚舉，包括克里斯洛克、他的家人、許多親愛的朋友和摯愛、所有在場的人和在家收看典禮直播的全球觀眾。

法新社說，最近這幾天關於威爾史密斯當時是否被要求離開頒獎典禮的報導說法不一，美國影藝學院（AMPAS）稱威爾史密斯當時拒絕離場。

據頒獎儀式總導派克表示，他利用克里斯洛克走下台時與對方交談，之後也建議不要把威爾史密斯逐出場。派克說：「我問『他真的打你嗎』，克里斯看着我說『對啊，我剛吃了阿里一拳』。」威爾史密斯曾於2001年電影「威爾史密斯之叱吒風雲」（Ali）扮演傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）。

派克說他沒參與處置威爾史密斯的談話，但自己曾表態反對，「我立刻找上當時在場的學院領導階層，我說，克里斯洛克不想這樣，他已表明不希望事情雪上加霜。」