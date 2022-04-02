美國對俄克制 取消洲際彈道導彈試射

美國/俄羅斯

美國軍方宣布已經取消了Minuteman III型洲際彈道導彈(ICBM)試射。3月初美國曾宣布推遲試射，以求在烏克蘭戰爭期間緩解與俄羅斯的核緊張局勢。

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據路透社報道，美國取消洲際彈道導彈試射，以緩與俄羅斯的核緊張局勢。但美國曾公開表示，只是計畫“稍微”推遲試射，而不是取消。

在俄羅斯宣布其核力量處於高度戒備狀態後，五角大樓於3月2日首次宣布推遲試射。華盛頓當時表示，重要的是，美國和俄羅斯都“重視誤判的風險，並採取措施降低這些風險。”

美國空軍發言人Ann Stefanek周五表示，取消LGM-30G Minuteman III型洲際彈道導彈(ICBM)試射的決定與最初推遲的原因相同。下一次Minuteman III試射計畫在今年晚些時候進行。Stefanek稱：“空軍對美國戰略力量的準備狀態充滿信心。”