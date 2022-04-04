匈牙利：執政黨出人意外高票勝出 極右翼支持率創新高

匈牙利/選舉

匈牙利立法選舉結果出人意外，根據對超過98 %的選票的點票結果，執政黨的得票率為53,17%，得以保留目前在匈牙利國會的超過三分之二的絕對優勢，因為匈牙利國會199個議席中僅有一百個議席由直選選出，其他則由贏者多得。以六大政黨組成的反對黨聯盟僅僅獲得34.95%的選票，反對黨除了贏得首都布達佩斯之外，在其他重要城市以及匈牙利農村連連敗北，包括候選人馬基紮伊彼得本人所在的選區。

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獨立參選的激烈的反歐洲和種族主義的小黨派“我們的祖國運動”組織獲得6，18 %的議席。通過了5%的門檻，該政黨的7名議員將加入奧爾班領導下的青民盟的135名議員，使新議會的基調更加激進，並在移民和LGBT性別權利等議題上增加執政黨的籌碼。

此次立法選舉還增加了四個與同性變姓問題有關的公投問題，完整的選舉與公投結果將於一周後出台。

奧爾班周日晚間在多瑙河邊召開的慶祝大會上表示，這場勝利將被記住，因為他從來沒有遇到過這麼多的對手，這些對手包括匈牙利的左派、國際上的左派、布魯塞爾的官僚、喬治-索羅斯以及國際媒體。

反對派領導人彼得-馬爾基-紮伊向聚集在首都另一側布達的支持者們承認選舉結果“ 令人羞愧”，他和其他人一樣受到了打擊，他們沒有想到會有這樣的結果。不過，他在選舉結果出台之前就曾經表示，無論此次選舉結果如何，匈牙利的選舉並不是公正的選舉。由於執政黨對匈牙利媒體的控制，在整個選舉過程中，匈牙利公營媒體僅僅對他進行了一次五分鐘的採訪。

很顯然，作為普京的盟友，奧爾班不僅沒有受到負面影響，而且還以充匈牙利的 "保護者"的形象勝出，而與此同時，反對黨候選人馬爾基-紮伊彼得則因其親烏克蘭立場而被描繪成 "危險"，被指責為想讓國家陷入戰爭。此外，奧爾班推行的優惠的稅務以及能源價格也是他此次勝出的一大因素。至於此次選舉是否符合民主規範，在匈牙利觀摩選舉的多個觀察組織將於周一下午召開新聞發布會。