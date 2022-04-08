美國/中國/駐華大使勃恩斯

中國外交部已見美國新任駐華大使

美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns） © 維基百科 照片

作者： 小山 3 分鐘

中國外交部副部長謝鋒6日會見美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。勃恩斯2日已向中方遞交到任國書副本。日本駐華使館第一個宴請勃恩斯。勃恩斯也已見烏克蘭駐北京大使館臨時代辦列欽斯卡，並共舉烏克蘭國旗。