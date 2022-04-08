美國歷史上非裔女性將任最高法院法官

美國/參議院確認非裔女性任職最高法院大法官

4月7日是美國的一個歷史性的日子，第一次，一位黑人婦女將坐在全國最高法庭的最高法院里。凱坦吉-布朗-傑克遜法官的提名得到了參議院的確認。拜登競選時對此提名作出承諾。共和黨大部分參議員投反對票，共和黨批評凱坦吉-布朗-傑克遜過於左傾。

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美國參議院於2022年4月7日確認了對非裔美國大法官凱坦吉-布朗-傑克遜的提名，她將進入美國最高法院。據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道稱，美國參議院在這次投票中，有53票贊成。有47票反對，提名最終得到確認。第一個成為副總統的美國黑人婦女卡瑪拉-哈里斯即賀錦麗作為主持會議者高興地宣布了這一歷史性的投票結果，參議院隨即報以熱烈掌聲。

報道稱，正如預期的那樣，所有民主黨人都投票給了凱坦吉-布朗-傑克遜，但也有三名共和黨人投票支持。

美國最高法院已有233年歷史，並記錄有116次任命，直至今日才任命了一名非裔美國婦女。凱坦吉-布朗-傑克遜模範傑出，無懈可擊。51歲的她既是一名公共律師，又是美國華盛頓特區最富盛名的法院之一的受人尊敬的聯邦法官，所有這些都是在美國頂級大學哈佛大學進行了出色的法律就學之後取得的。

美國總統府發布了凱坦吉-布朗-傑克遜與總統喬-拜登的照片，拜登挑選凱坦吉-布朗-傑克遜來接替將於夏季退休的另一位自由派法官史蒂芬-布雷耶。本周五今天，凱坦吉-布朗-傑克遜將在白宮與總統和第一位黑人副總統卡馬拉-哈里斯一起發表講話。而賀錦麗主持了這次歷史性的投票。民主黨人已經對這個結果感到滿意。對他們來說，從現在開始，最高法院才將更像美國。

報道稱，另一廂最激進的共和黨參議員已經做出承諾。如果他們一方在下一次中期選舉中贏得多數，他們絕不會讓這樣的提名人通過。像這樣，也就是像凱坦吉-布朗-傑克遜法官那樣，他們認為凱坦吉-布朗-傑克遜是最高法院歷史上最左翼的法官。

報道稱，這是拜登總統的勝利，這是拜登實踐競選時承諾。這也是一個歷史性事件，因為她是第一個進入最高法院的非裔美國婦女，象徵美國平等又邁出了一步。