中國反彈後裴洛西確診新冠肺炎延後亞洲訪問行程

美國/中國/台灣

2022年4月5日，眾議院議長南希-佩洛西在白宮東廳出席總統拜登主持的關於《可負擔醫療法案》的活動。佩洛西因染疫，取消了出訪亞洲的計畫。

就在各方訊息顯示，美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)即將在訪問日本之後轉往台灣訪問之際，美方傳來最新消息指出，裴洛西突然感染新冠肺炎，因此原計畫率團訪問亞洲的行程將延後。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣聯合報7日在頭版報導，裴洛西即將率團訪問亞洲，預訂10日抵達台灣，由於聯邦眾議院議長是美國總統的第二順位代理人，為避免北京阻撓抗議，台灣涉外人士與國安人士都低調以對，對於媒體的查詢，不證實也不否認。

台灣立法院人權委員會秘書長吾爾開希則證實，去年九月他曾代表立法院長游錫堃在美國邀請裴洛西訪台，獲得同意。他最近並頻頻和裴洛西的幕僚長連絡，將於11日在台北和裴洛希會面。台灣外交部也沒有否認這件事，只說，時機成熟時，會適時說明。

據了解，裴洛西原定8日抵達日本訪問，10日當天和日本首相岸田文雄會面後，取消原訂訪問南韓的行程，改為訪問台灣，如果成行，將是時隔25年，再度有現任美國聯邦眾議院議長訪台。

中國外交部長王毅7日在和法國總統外交顧問博納（Emmanuel Bonne）通話時表示，美國國會眾議院議長作為一國政要，如明知故犯訪台，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉。如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

中國外交部、國台辦也警告說，如果裴洛西訪台，將嚴重損害中美關係基礎，損害中方核心利益，屆時中方將堅決回擊；並說，中國已向美方提出嚴正交涉。

台灣有媒體評論指出，整個事件曝光後不到半天，裴洛西就確診新冠肺炎，延後出訪計畫，極可能是「政治染疫」，評論並認為，北京對國際事務的影響力已經不可同日而語。

據了解，高齡82的裴洛西，之前的檢測呈現陰性，但7日，她的辦公收到了陽性的檢測結果，她已經打過三劑疫苗，目前沒有任何癥狀。

針對裴洛西確診的事，台灣總統府發言人張惇涵8日表示，裴洛西是台灣的堅定好友，蔡英文總統已向裴洛西致上來自台灣的真摯關心，並祝福她早日康復。另外，外交部也表示，已請駐美代表處轉達台灣誠摯的慰問。