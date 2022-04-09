美國會首度通過制裁法案 禁俄能源暫停貿易關係

制裁法案

俄羅斯自2月24日攻擊烏克蘭以來，美國國會4月8日首度通過制裁法案，總統拜登簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。

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兩項法案分別為暫停美國與俄國和白俄之間的正常貿易關係；另一項法案則禁止從俄國進口石油、煤炭和天然氣等能源。

美國參議院7日早上一致通過這兩項法案，眾議院在貿易制裁方面以420票對3票通過，能源制裁則是413票對9票通過。

這是俄國入侵烏克蘭以來，美國國會首度通過制裁法案。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）7日已表明拜登會簽署法案，並表示拜登支持制裁。