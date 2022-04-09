制裁法案 美國會首度通過制裁法案 禁俄能源暫停貿易關係 發表時間： 09/04/2022 - 22:04 «Nous ne subventionnerons pas la guerre», a lancé le président des Etats-Unis Joe Biden le 5 avril dans une alocution annonçant l'embargo sur les importations américaines hydrocarbures russes © AFP/Jim Watson 作者： 法廣 2 分鐘 俄羅斯自2月24日攻擊烏克蘭以來，美國國會4月8日首度通過制裁法案，總統拜登簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。 廣告 繼續瀏覽後續 兩項法案分別為暫停美國與俄國和白俄之間的正常貿易關係；另一項法案則禁止從俄國進口石油、煤炭和天然氣等能源。 美國參議院7日早上一致通過這兩項法案，眾議院在貿易制裁方面以420票對3票通過，能源制裁則是413票對9票通過。這是俄國入侵烏克蘭以來，美國國會首度通過制裁法案。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）7日已表明拜登會簽署法案，並表示拜登支持制裁。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯