墨西哥總統在選民冷漠中贏得留任公投勝利

墨西哥

墨西哥現任總統洛佩斯在2022年4月10日的公投中獲得超過90%的支持，得以留任，走完當前總統任期。但只有不足20%的選民參加了投票。攝於2022年4月8日

墨西哥10日舉行公民投票。據當地民調機構預估，總統洛佩斯以超過90%的支持率，順利贏得留任公投，將可以完成當前任期，直到2024年。不過，只有不到20%的選民參加了這次公民投票。

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現任總統洛佩斯2018年7月當選。他在競選宣傳活動中曾承諾，會在其六年任期進行到一半時，舉行公民投票，邀請選民確認他是否繼續留任，走完任期。這項競選承諾在2019年寫入憲法。

不過，10日的公投活動更像是走形式。三個主要在野黨呼籲選民不要參加投票。他們指責這次公投很多不合法之處，認為這項公投不夠嚴肅。墨西哥一名政治學者向法新社表示，大家都知道選民不會廢除現任總統當下任期，大家也都知道反對黨的支持者不會去投票。

墨西哥選民需要在這次公民投票中，在兩個問題中做出選擇：或者贊成罷免總統，因為對他已經失去信任，或者支持他繼續留任。根據10日公投當晚的出口民調結果，大約90.3%到91.9%的選民投票支持他繼續留任。但投票活動面對選民的高度冷漠，大約只有17%到18.2%的的選民參加了投票，這使得這次公投結果的意義也大為削弱。按照法律規定，投票率需達到或超過40%，投票結果才具有約束力。也就是說，即使周日的投票活動中，有90%的選民反對他繼續留任，洛佩斯也不必因此辭職離任。

有人懷疑洛佩斯想借公投，重振選民支持，為在2024年首屆任期之後爭取連任鋪路。但根據該國憲法，總統由普選產生，每屆任期六年，不得謀求連任。

洛佩斯上台後啟動多項大型工程，諸如無視環保團體的反對，修建鐵路，以便開發瑪雅地區旅遊；國會近日也正在討論電力領域的改革；三年來，洛佩斯政府也大幅提高了最低工資，但同時不顧新冠疫情衝擊，繼續推行財政緊縮措施。