美國通脹或於3月見頂

美國通脹3月見頂？

美國將公布3月CPI數據，這無疑是當前市場最關注的重磅數據。彭博對經濟學家的調查顯示，預估中值是8.4％，為1982年初以來的最大同比漲幅；環比漲幅將達到1.2％，為2005年以來最高水平。這將反映出俄烏衝突後能源成本的攀升。

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市場預計，在美國2月CPI同比漲幅達到7.9％之後，通脹可能將在3月見頂，但在服務需求趨穩和地緣政治風險上升的背景下，價格壓力可能仍將居高不下。

由於通脹率遠高於美聯儲設定的2％的目標，美聯儲已在政策上做出了重大調整。美聯儲在3月宣布加息25個基點，為2018年以來首次加息；此外，美聯儲預計將在5月份加息50個基點，並開始縮減其資產負債表。

美聯儲可能還將繼續採取一系列措施來抗擊通脹，但這些措施需要一段時間才能見效。儘管在疫情期間尤為嚴重的一些價格壓力（如二手車價格）已經開始下降，但租金等其他價格的壓力可能會繼續走高。

德意志銀行高級美國經濟學家Brett Ryan表示：“雖然我們預計二手車、卡車等價格壓力將開始下降，但實際上，這些核心CPI的驅動因素才是通脹更持久的主要原因。一旦通脹飆升，它往往會持續很長時間。”

經濟學家預計，美國第四季度通脹均值將回落至5.7％。即便如此，這仍是疫情前幾年通脹率的近3倍。

在能源成本飆升推動下 3月通脹將加速在能源成本飆升推動下 3月通脹將加速

美國2021年通脹的加速很大程度上是由汽車、家居用品等商品價格上漲推動的，然而，這些高價商品往往是消費者不常購買的。市場預期，隨着供應鏈中斷的情況逐漸好轉，以及美國人更多將支出轉向服務業時，商品通脹最糟糕的時期即將結束。

T． Rowe Price集團美國經濟學家Blerina Uruci表示：“我預計商品通脹將持續放緩。如果這沒有發生，我將開始擔心下半年的通脹前景。”美聯儲理事布雷納德在最近的一次演講中表示，她正在監測服務通脹是否會隨着消費者需求從商品的轉向而加速。

在美國CPI數據中，經濟學家最關心的部分是住房租金，它占整個指數的近三分之一。今年2月，住房租金已創下2005年以來的最大環比增幅。Brett Ryan表示，這可能會影響美聯儲收緊貨幣政策的力度。

法國興業銀行美國首席經濟學家Stephen Gallagher認為，儘管能源成本繼續推動商品價格走高，但“我們正處於其他部分商品價格趨於平緩的邊緣。”但問題在於，這不足以將總體通脹降到一個可接受的水平，或接近美聯儲的目標，在租金和服務業通脹都在4％以上、而且似乎還在加速的情況下，通脹將難以回落至2％的目標。

隨着企業自我調整以適應新的需求水平，未來幾個月服務價格可能會出現一些波動。Inflation Insights LLC創始人Omair Sharif表示，比如，航空公司的競爭最終會變得更激烈，這最終將迫使價格下降。

與此同時，勞動力成本最終可能開始對總體通脹構成下行壓力。Brett Ryan表示，休閑服務和酒店等曾是“經濟重新開放的中心”的一些行業的就業增長率目前正在放緩，因此這些行業的工資增長也在逐漸放緩。

儘管經濟學家越來越樂觀地認為，未來幾個月整體通脹將會降溫，但美國以外發生的事情給他們的預測帶來了重大風險。俄烏局勢再加上疫情反彈可能導致短期內通脹狀況惡化，尤其是在能源價格及食品成本再次飆升、供應鏈中斷惡化的情況下。

Blerina Uruci表示：“目前，我們看到食品和能源價格均大幅上漲，而今年下半年食品價格可能將進一步上漲。這一點再加上潛在的供應鏈中斷可能會加劇通脹壓力，並讓我們在降低通脹方面的努力白費。”