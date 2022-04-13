美國財長：俄烏戰爭彰顯必須改革世界經濟體制

美國/世界經濟

美國財政部長珍妮特-耶倫周三在美國智庫大西洋理事會組織的一次會議上呼籲對世界主要經濟機構進行改革，稱烏克蘭戰爭表明需要對國際貨幣基金組織等組織進行改革。

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她表示，必須使現有的國際貨幣基金組織和多邊開發銀行-現代化，使它們適應21世紀的挑戰和風險日益全球化的情況。

耶倫在國際貨幣基金組織以及世界銀行的年會舉辦之前的一周發表上述講話，引發關注。她認為現在是修復國際金融體系中的缺陷的正確時機，而這些缺陷正在帶來一些實際問題。

美國已經對俄羅斯實施了幾輪經濟和金融制裁，包括對俄羅斯主要銀行的資產凍結和交易禁令。耶倫認為，這些措施應該迫使 "克里姆林宮在支持其經濟和資助（弗拉基米爾）普京繼續進行殘酷的戰爭之間做出選擇"。

她指責那些沒有與俄羅斯斷絕貿易關係的國家和公司。

4月6日，在美國眾議院金融服務委員會一個關於世界金融體系的聽證會上，美國財長耶倫警告稱，俄羅斯對烏克蘭的攻擊可能會對全球經濟造成重大打擊。

耶倫指出：“俄羅斯的行動，包括在布查對無辜的烏克蘭人犯下的暴行，應受到譴責，這是對基於規則的全球秩序的一種不可接受的侮辱，並將對世界產生巨大的經濟影響。”

除了戰爭帶來的暗淡前景，耶倫還表示，國際貨幣基金組織和世界銀行等全球機構正在共同努力，向烏克蘭提供援助，並制裁俄羅斯。耶倫補充說，白宮認為，為了報復俄羅斯對烏克蘭進行的“野蠻和無端入侵”，應該把俄羅斯從這些體系中切斷。

不過，耶倫指出，歐洲國家仍然特別依賴來自俄羅斯的天然氣，這就需要向總部位於俄羅斯的公司發放許可證。她說：“俄羅斯的任何一家金融機構都不可能一切如常運作。”

另據美國有線電視網CNN報道，耶倫周三還表示，如果俄羅斯參加G20會議，美國將不會參會。

耶倫說：“拜登總統已經明確表示，俄羅斯的任何金融機構都不能照常運作，我當然同意他的看法。他要求將俄羅斯從G20集團除名，我已經向我在印尼的同事明確表示，如果俄羅斯人在那裡，我們將不會參加一些會議。”印尼是今年G20峰會的輪值主席國。