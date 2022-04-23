俄烏衝突:委內瑞拉石油受益？

地緣政治 / 委內瑞拉石油

南美洲國家委內瑞拉曾是全球重要的石油生產和出口國之一，但目前仍處於美國的經濟制裁下。俄羅斯因進攻烏克蘭招致西方國家聯合抵制，進而引發歐洲能源危機。這是否能夠成為讓加拉加斯與華盛頓實現關係緩和的一個契機？總之，委內瑞拉國內一個親反對派的公民社會團體向華盛頓提出取消美國制裁的請求。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周的關注議題之一。

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本台RFI法文網2022年04月19日星期二在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道。在委內瑞拉，公民社會的數名頭面人物請求美國總統拜登（Joe Biden ）准許西方石油企業重返加拉加斯。這批親反對派的社會名流請求美國取消制裁，以便讓委內瑞拉的主要收入來源-石油業得以復蘇。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Venezuela: un groupe de la société civile demande la levée des sanctions contre le pétrole]。換做中文可譯作[委內瑞拉:一個公民社會團體請求解除打擊石油的制裁]。下面予以簡介，供參考。

委內瑞拉親反對派人士有看法 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導，這批委內瑞拉公民社會的數名頭面人物包括一些知名經濟學家、分析人士和工會領袖。他們都簽署了一份請求美國總統取消對委內瑞拉石油行業制裁的信函。他們認為，如果准許石油企業，尤其是美國的石油企業重返委內瑞拉，只需數月時間就可能讓石油增產。簽名者還認為，美國的制裁措施已經失敗，未能迫使馬杜羅總統交權。

制裁俄羅斯取代制裁委內瑞拉 -

本台RFI法文報道注意到，委內瑞拉公民社會的這一呼籲正逢平均每天從俄羅斯進口70萬桶石油的美國，尋求其它供應渠道。華盛頓如今頒布了一項針對俄羅斯石油的禁運令。在今年三月初，甚至還有一支美國代表團到訪加拉加斯，以期與馬杜羅總統達成一項協議。俄羅斯危機迫使華盛頓去接近這位之前被其蔑視的賤民。

RFI Dessin / Venezuela : une délégation américaine s’est même rendue à Caracas début mars 2022 dans le but de trouver un accord avec le président Maduro. La crise avec la Russie oblige Washington à se rapprocher de celui qui était jusqu’à présent considéré comme un paria. (illustration) Mouche / RFI

委內瑞拉經濟將有喘息的空間 -

取消美國的制裁將賦予陷入史無前例危機的委內瑞拉經濟一絲喘息的空間。石油收入是委內瑞拉國家財政的主要來源。官方預估認為，在2022年超過60%。除了重要的經濟收益外，委內瑞拉增產有助於全球市場石油價格的穩定。

委內瑞拉的石油儲量世界第一 -

委內瑞拉目前每天的石油產量是80萬桶，而13年前是320萬桶。委內瑞拉的這個公民社會團體認為，該國石油幾乎是打折賣給獨家客戶中國。但為了恢復產量，專家們認為，鑒於委內瑞拉石油工業老舊，必須進行很大的投資。

RFI Image Archive / Venezuela: un groupe de la société civile demande la levée des sanctions contre le pétrole. La levée de l’embargo américain serait une bouffée d’oxygène pour l’économie vénézuélienne plongée dans une crise sans précédent. Les revenus pétroliers représentent la majorité des recettes de l’État, plus de 60 % en 2022, selon les prévisions du gouvernement. (illustration) REUTERS - Sumeet Mudhoo / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇分析最後做出結論，委內瑞拉的石油尚未做好準備取代俄羅斯的石油。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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