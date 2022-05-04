美國墮胎權：拜登誓言抵禦最高法院保守派攻勢

美國墮胎權

美國最高法院有意推翻過往保障墮胎權的相關裁定，史無前例被媒體披露引起軒然大波。美國首席大法官羅勃茲（John Roberts）周二（5月3日）下令徹查，強調草案寫於今年2月，並非最終結果，不能作為“任何成員對該案問題的最終立場”。與此同時，美國總統拜登也對此表示擔憂，並呼籲選民在中期選舉中投票給支持墮胎的議員。

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美國總統拜登周二猛烈抨擊了一份表明最高法院支持推翻1973年具有里程碑意義、使墮胎在全國合法化的“羅訴韋德案”（Roe v. Wade）裁決的意見草案，稱它是“激進的”。

拜登對媒體說：“讓我非常擔心的是，50年後，我們將決定女性沒有選擇的權利（……）如果最高法院決定推翻墮胎的憲法權利，這將為其他隱私權被推翻開創先例，包括使用避孕藥和同性戀婚姻的權利。他接着強調出“這是美國法理學的一個根本性轉變”。

美國最高法院打算把有關墮胎的決定交給州議員的消息是星期一晚間傳出的，星期二得到最高法院的確認。

不少輿論認為，美國最高法院有意推翻憲法墮胎權的意見草案外泄，可能標誌着全美政治版圖的劇變，在這預料競爭激烈的選舉年，給了民主黨一個轉移期中選舉戰略的機會。

《國會山莊報》（The Hill）報導，周二晚上之前，這個選舉年的重心原本預料會聚焦在通膨等經濟議題上。如今，從地方到聯邦的自由派人士全都急於把握墮胎權支持者的這股憤怒與能量，不同政治光譜的候選人也急着調整選戰訊息。

政治新聞網站Politico引述一項外泄的初步意見草案報導說，美國最高法院正準備推翻1973年保障墮胎權的裁定。短短數小時後，維權人士已聚集在最高法院外的階梯抗議，黨工也忙着投遞信件，尋求將這個潛在裁決定位為今年11月如何投票的選擇。

美國參院民主黨選舉委員會（Democratic Senatorial Campaign Committee）在聲明中表示，“共和黨人對墮胎、節育和女性保健的攻擊，已大幅升高2022年選舉的重要性。”

據民主黨策略專家表示，墮胎議題可能會是競選之路的一大議題，不過他們警告，這可能不會掩蓋掉其他關鍵議題。

指導參選人打好選戰的全國民主黨培訓委員會（National Democratic Training Committee）主席狄特里希（Kelly Dietrich）表示：“墮胎議題有顛覆選戰的潛力。” 但她也指出，民主黨今秋的各項挑戰不會因此迎刃而解。我們必須將此事看作一個機會，藉此提醒選民共和黨人有多偏離民意。

另一名策略專家持相同看法。這名消息人士表示：“我不清楚選擇本身是否足以吸引大批選民出籠投票，但我認為，這可以是一個我們和其他民主黨候選人可利用的實例，說明共和黨人有多麼脫節。”

目前，白宮已經表明了在這個問題上的立場，敦促美國人在11月的中期選舉中投票給支持墮胎的議員，以保護女性選擇墮胎的權利。拜登總統發表聲明說：“在聯邦層面上，我們將需要更多支持選擇權的參議員和支持選擇權佔多數的眾議院來通過將羅訴韋德案編入法典的立法。”

據美國之音援引民意調查顯示，大多數美國民眾支持在大多數或所有情況下使墮胎合法。但最高法院的一位發言人拒絕置評。

預計最高法院將在6月底或7月初結束當前會期之前做出最終裁決。