美國新冠死亡人數突破100萬

美國-新冠病毒

2022年3月22日星期二，凱西-誇肯布什（Cathie Quackenbush）在斯普林菲爾德的家中望着窗外。凱西的丈夫，60歲的拉里，是維繫家庭的支柱。在他們的兒子蘭登7月從夏令營回家後，他感染了新冠病毒，然後是他的妻子被緊急送往醫院。一天後，她可以回家了，但她的丈夫拉里仍然留在家裡，被拴在一個呼吸機上。他於8月3日去世。2022年5月4日，死於新冠疫情的美國人數突破百萬。

美國因新冠疫情死亡人數5月4日突破100萬，居全球之首，和第二位的巴西相比多出30多萬。此時距離首例確診個案出現才27個月，媒體稱之為“悲傷的里程碑”。

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100萬人死亡，相當於美國第10大城市——加利福尼亞州聖何塞市（San Jose）的人口全部蒸發。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述約翰·霍普金斯大學網站追蹤數據，目前美國每天仍有大約360人因新冠而死亡，情況令人擔憂。

美國疾病防控中心（CDC）的數據則顯示：死亡者大多未接種疫苗。截至2月，未接種疫苗的人因新冠死亡的風險，是接種疫苗和加強針者的20倍。

美國有線新聞網（CNN）報道說：華盛頓大學醫學院健康指標及評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所長默里（Christopher Murray）表示，疫情結束仍遙遙無期。白宮前任抗疫協調專員伯克斯（Deborah Birx）說，南部各州應為夏季的疫情高潮做好準備，現在每次疫情高潮大約相隔4到6個月，意味着民眾感染後，自然免疫力在4到6個月後便會減弱。

西北大學的專家墨菲（Robert Murphy）說：美國率先研發出疫苗，不少人都相信這個國家可以有效控制病毒，偏偏有人不肯接種，白白浪費了資源。墨菲表示，醫學界知道疫苗、口罩、社交距離、聚集人群管制等措施有效，執行的難度也不大，但同胞似乎無法跟隨，現狀令人沮喪。曾在洛杉磯擔任急症室職員的華人何先生（Steven Ho）說，CDC的指引朝令夕改，導致公眾困惑，固然需要負上責任，但社會也因疫苗與口罩之爭付出了代價。