白宮新發言人上任 首位非裔女性與同性戀者

美國/白宮發言人換人

首位非裔女性與同性戀者尚皮耶（Karine Jean-Pierre）獲任命為白宮發言人接替尋求它職的莎琪（Jen Psaki）。

美國總統拜登決定，他的總統府白宮發言人換人，莎琪離職後將加入微軟國家廣播公司，發言人新面孔仍是女性，但因首位非裔女性且公開女同性戀LGBTQ身份而引發關注。

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據法新社報道稱，首位非裔女性與同性戀者尚皮耶（Karine Jean-Pierre）獲任命為白宮發言人。根據白宮聲明，尚皮耶也將成為白宮首位公開LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）身份的發言人。但目前擔任副新聞秘書的尚皮耶將自5月13日起才正式接替莎琪（Jen Psaki）的職位。

拜登在聲明中稱尚皮耶具備成為發言人的「經驗、才能與正直性格」，稱宣布任命尚皮耶擔任白宮秘書讓他感到「驕傲」。

莎琪在尚皮耶人事令宣布後在推特發文說：「她將成為白宮首位為非裔女性且公開LGBTQ+身分的發言人。」根據美國媒體說，莎琪離職後將加入微軟國家廣播公司（MSNBC）。