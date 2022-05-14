美國社運團體全國大動員，維護保護墮胎權利法令

美國/墮胎權利

2022年5月3日，美國一些民權團體在紐約市集會，抗議最高法院考慮取消1973年通過的一項保護墮胎權利的法令。

美國女權等社會運動團體14日在全國各地組織大型集會活動，向最高法院施加壓力，阻止最高法院取消半個世紀以前通過的一項保證女性墮胎權利的法令。民主黨議員13日呼籲全國民眾一起行動，保證女性，無論族群背景，無論收入高低，都有安全及合法的墮胎權利。

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根據法新社對不同集會組織者消息的綜述報道，估計全美各地14日會有大大小小近400支集會遊行隊伍，其中華盛頓、紐約、芝加哥、奧斯丁和洛杉磯等城市的集會規模可能最大。

這次全國動員的導火索是本月初媒體披露的一則消息，顯示最高法院正考慮取消1973年通過的一項保證女性墮胎權利的法令。倘若媒體獲得的這項草案修正文本獲得通過，這相當於為各州政府和法院禁止墮胎打開大門。

其實，最新民調依然顯示，大部分美國人支持女性自願終止妊娠的權利，但墮胎議題長期在美國社會引發支持者與反對者的尖銳對立。目前50個州中已經有23個由共和黨人主政的州對墮胎權利出台了各種限制措施。還有一些其它州期待參照最高法院的最新裁決再做決定。近20個由保守派政治力量主政的州已經表態，希望禁止墮胎，哪怕是在因亂倫或強迫性行為而懷孕的情況下。

最高法院正在考慮取消或修改的這項法令源於自1969年開始的一樁訴訟案。案中女子化名為Jane Roe，簡-若。她當時生活在美國南部鄉村，16歲結婚，22歲時已經第三次懷孕。當時的德克薩斯州禁止墮胎。在一些正為女性爭取自願終止妊娠權利的律師的努力下，最高法院終於在1973年做出了承認她有墮胎權利的裁決。儘管對簡-若來說，這一切已經來得太晚，她已經誕下胎兒，並將嬰兒託付於他人收養，但對於爭取墮胎權利合法化的女性來說，這卻是一項有歷史意義的裁決。

著名醫學雜誌《柳葉刀》日前發表社論認為，倘若美國最高法院取消這項50年前通過的法令，將會有女性因此死亡。

自最高法院醞釀中的草案經媒體曝光以來，美國國內不斷有女權等社運團體集會抗議，高呼口號：“我的身體，我做主。”

民主黨議員13日在國會門外，號召全體美國人行動起來，保證所有女性都有安全及合法墮胎的權利。

最高法院9名法官中，持保守派立場的法官佔據多數。1973年這項法律是否能繼續運行，對於在美國聯邦框架下，自願終止妊娠權利繼續得到保護至關重要。眾議院去年雖然通過了一項在全國範圍內保證墮胎權利的法案，但該法案需要經參議院通過，而民主黨在參議院沒有足夠多數。