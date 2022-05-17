疑因反台獨在美開槍屠殺台灣人 中國官媒噤聲避提

美國/台灣/中國/美國奧蘭治教堂槍擊案

美國警方周一表示，周日在加州一個台裔美國人經常光顧的教堂開槍的中國移民美國的男子，造成一死五傷，法新社說，他的動機是對台灣及其人民的政治仇恨。中央社稱，中國官媒對此則隻字未提。

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美國警方周一表示，周日在加州一個台裔美國人經常光顧的教堂開槍的中國移民美國的男子，造成一死五傷，其動機是對台灣及其人民的仇恨。

68歲的槍手嫌疑人音譯為周大偉(David Chou)在洛杉磯附近的拉古納森林(Laguna Woods)掛上門鎖，並將膠水塞進教堂的鎖里，當時有幾十名教友在晨禱後參加聚餐。在用兩把手槍開火之前，他還在大樓周圍藏了幾袋自製燃燒彈和備用彈藥，調查人員說這是一次 "有條不紊 "的大屠殺行動。

據奧蘭治縣警長唐-巴恩斯說，"我們知道他制定了他想實施的策略，"奧蘭治縣警長唐-巴恩斯說，"他的殺人計畫非常周到，因為他已經做了周密準備，選好了開火位置，在房間內放置了物品，如果有機會，他會造成更多的受害者。"

據稱，周大偉是拉斯維加斯的一名保安，他的行為是出於 "政治和仇恨的原因（並且）對中國和台灣之間的政治緊張局勢感到不滿"。

警方說，"從我們發現的情況來看，我們相信他是專門針對台灣社區的，而這個台灣長老會是這個社區的代表。"據警長說，該男子是一名從中國移民過來的美國公民。

被嫌犯殺害的男子是52歲的醫生約翰-鄭，他在衝向襲擊者試圖解除他的武裝後中彈死亡，但他的英勇獻身給了其他教友時間來制服兇手，包括用長繩子把他捆起來。巴恩斯警長稱鄭博士是一位 "英雄"，如果沒有他，"毫無疑問，還會有其他更多受害者"。

另外五名在襲擊中受傷的人被送往醫院。他們的年齡在66至92歲之間。

嫌疑人現在以100萬美元的保釋金被拘押。

法新社說，北京和台北之間的政治和外交關係高度緊張：共產黨政權認為台灣是它的一個省份，台灣註定要回歸中國，如果有必要的話，將使用武力。

據中央社今天報道稱，南加槍案警方稱嫌犯疑不認同台獨，行兇是出於政治動機的仇恨事件；中國官媒對此則隻字未提。

據美國當地警方負責人巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同“台灣是獨立於中國的國家”。

而中國媒體對於美國槍擊案件的報導向來不吝於篇幅，但是對於這樁槍案的關注卻厚此薄彼，目前除了官媒中新社官網中國新聞網發布消息，其他官媒都噤聲。至於“澎湃新聞”等媒體，則僅引述美國大眾新聞頻道（Fox News）的消息指出，5月1日至15日止，美國已發生33起槍擊案。

中新社“美國奧蘭治教堂槍擊案嫌疑人面臨六項重罪指控”的報導，對於警方稱槍嫌犯案疑似政治動機的仇恨、不認同台灣是獨立於中國的國家隻字未提，僅提及“美國聯邦調查局（FBI）已啟動仇恨犯罪調查”。

另據中華民國駐洛杉磯辦事處調查，槍嫌周文偉於1953年在台灣出生，被美方誤認為出生“中國”有其歷史淵源。

約50年前，台灣人持有護照上的出生地，英文為Repubilc of China，當時申請到美國的移民於官方文件的出生地多寫“中國”（China）。

周嫌可能在申請美國護照的文件上寫“中國”為出生地，而讓美方有此認定。

據美國華文網絡媒體“新聞速遞”，周文偉是“美國拉斯維加斯中國和平統一促進會”（簡稱“拉斯維加斯促統會”）理事，這個標榜反獨促統的團體於2019年4月成立。

對於嫌犯身份，中新網報導僅稱是68歲“亞裔”美國公民David Chou，獨居內華達州拉斯維加斯，職業是保全，至於他被警方誤認是中國籍，以及媒體報導曾參與反獨促統組織運作，同樣不見於中新網的版面。

陪同母親到教會的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）與兇嫌對峙，不幸中彈身亡，他是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵，警方不舍鄭達志並譽為“英雄”。

中央社說，中新網報導也稱他是英雄，不過卻註明鄭達志是“華裔”醫師John Cheng。