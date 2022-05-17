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芬蘭瑞典宣布：兩國18日一起申請加入北約

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La première ministre finlandaise, Sanna Marin, et le président de la République de Finlande, Sauli Niinistö, lors de la conférence de presse annonçant la demande d’adhésion du pays à l’OTAN, dimanche 15 mai 2022
La première ministre finlandaise, Sanna Marin, et le président de la République de Finlande, Sauli Niinistö, lors de la conférence de presse annonçant la demande d’adhésion du pays à l’OTAN, dimanche 15 mai 2022 © ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP
作者： 法廣
4 分鐘

美國總統拜登19日將在白宮歡迎芬蘭總統與瑞典總理到訪，討論在俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國尋求申請加入北大西洋公約組織的歷史性決定。儘管土耳其明確表態反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭和瑞典宣布，兩國將會在18日一起送出加入北約的申請表。

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瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）17日在與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召開的記者會表示：“我很高興我們採取同一路徑，我們可以一起這麼做。”

 

綜合法新社與路透社報導，白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）將與拜登會面，討論“北約申請案、歐洲安全，以及強化我們在多項全球議題的緊密夥伴關係，還有支持烏克蘭”。

然而，北約成員國土耳其已表態反對芬蘭與瑞典加入。讓-皮埃爾17日在總統座機“空軍一號”（Air Force One）上告訴記者，拜登政府有信心北約能就相關議題達成共識。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先前也表示，儘管土耳其有疑慮，他有信心瑞典和芬蘭能夠加入北約。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）18日將在華盛頓會見布林肯，兩人會談重點可望擺在土國反對瑞典和芬蘭加入北約的立場。

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