芬蘭瑞典宣布：兩國18日一起申請加入北約

政治

美國總統拜登19日將在白宮歡迎芬蘭總統與瑞典總理到訪，討論在俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國尋求申請加入北大西洋公約組織的歷史性決定。儘管土耳其明確表態反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），芬蘭和瑞典宣布，兩國將會在18日一起送出加入北約的申請表。

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瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）17日在與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）共同召開的記者會表示：“我很高興我們採取同一路徑，我們可以一起這麼做。”

綜合法新社與路透社報導，白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與瑞典總理安德松（Magdalena Andersson）將與拜登會面，討論“北約申請案、歐洲安全，以及強化我們在多項全球議題的緊密夥伴關係，還有支持烏克蘭”。

然而，北約成員國土耳其已表態反對芬蘭與瑞典加入。讓-皮埃爾17日在總統座機“空軍一號”（Air Force One）上告訴記者，拜登政府有信心北約能就相關議題達成共識。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）先前也表示，儘管土耳其有疑慮，他有信心瑞典和芬蘭能夠加入北約。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）18日將在華盛頓會見布林肯，兩人會談重點可望擺在土國反對瑞典和芬蘭加入北約的立場。