華日：美國提高對華競爭力法案在國會遇阻

美國/中國/提高對華競爭力法案

針對旨在提高美國對華競爭力的法案，美國國會分歧嚴重，這給該法案前景蒙上陰影，眼下國會議員在該法案的談判上進入了成敗攸關的階段。而美國商務部長雷蒙多敦促國會儘快就旨在提高美國對華競爭力的法案採取行動。

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據華爾街日報署名John D. McKinnon與Yuka Hayashi今天報道稱，美國提高對華競爭力法案在國會遇阻。許多議員表示，這個法案涉及廣泛且非常複雜，今年仍然有可能獲得通過。但議員們在很多問題上陷入爭執，包括對於美國對外投資的國家安全審查、對中國進口商品的關稅豁免以及對網上銷售假冒商品的限制等條款。該法案甚至包括一項廚房水槽條款，其覆蓋之廣泛可見一斑。

該法案的核心目標是提振美國的高科技研究和製造，以對抗中國及其他商業競爭對手的進步。對於支持這一目標的人來說，出現這些分歧點令人憂心。該法案將擴大聯邦政府對量子計算等技術的投資，並新增520億美元的補貼用於重建美國的半導體製造業，目前美國的芯片生產已落後於台灣及其他海外競爭對手。

美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)上周表示：“如果他們拖延太久，美國會損失慘重”。她指的是美國的議員們。

該報道說，中國駐華盛頓大使館一位發言人在談到該項立法時說，美國怎麼發展、怎麼提高美國的競爭力，這是他們自己的事，但中方堅決反對美國拿中國說事，把中國當“假想敵”。

11月份的美國中期選舉也即將到來，隨着政治壓力不斷增大，議員們在參眾兩院版本之間敲定妥協方案的時間有限。

一些共和黨人敦促同僚不要操之過急。參議院商務委員會(Senate Commerce Committee)的共和黨領袖、密西西比州共和黨參議員Roger Wicker稱：“雖然我希望很快就能取得重大進展，但我們不應該為了滿足最後期限的要求而匆忙推進會議進程，這些最後期限的設定帶有武斷性及政治動機。”

而民主黨人擔心，如果辯論持續太久，共和黨人最終將會出於政治動機而反對這一方案，不讓對手在選舉年獲得一項立法勝利。

據華爾街日報說，與此同時，對於是否應該通過取消特朗普(Donal Trump)時代的關稅來緩解通脹，拜登政府的官員和美國企業之間存在嚴重分歧。

在國會，賓夕法尼亞州共和黨參議員Pat Toomey正牽頭推動允許上述進口商請求豁免某些關稅的條款。Toomey上周說：“如果不允許提供這種補救措施，就意味着，在本應幫助我們自己的製造商取得成功的時候，我們卻在傷害這些公司，使它們相對於外國競爭對手處於不利的地位。”

反對Toomey的是分屬於兩黨的美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)和及其前任、特朗普政府時期的美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)。據知情人士透露，戴琪和萊特希澤主張維持對中國商品加征的關稅，以便在持續的中美貿易談判中作為籌碼，他們已各自要求參議員反對上述豁免條款，並已成功說服一些參議員撤回了此前對該條款的支持。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E7%AB%9E%E4%BA%89%E5%8A%9B%E6%B3%95%E6%A1%88%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E9%81%87%E9%98%BB-11652743807