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俄關閉加拿大政府國家廣播公司CBC

La Société Radio-Canada (SRC), en français, ou Canadian Broadcasting Corporation (CBC), en anglais, est une société de la Couronne canadienne. © wikipédia

作者： 法廣 1 分鐘

俄羅斯方面18日宣布，關閉加拿大廣播公司CBC。CBC是加拿大政府的國家廣播公司，是加拿大廣播業的龍頭公司，規模相當大，包括電視廣播和無線電廣播兩部分。其英語總部最大，位於多倫多(Toronto)，擁有員工三千多人。CBC法語總部位於蒙特利爾。