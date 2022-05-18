媒體噤聲 俄關閉加拿大政府國家廣播公司CBC 發表時間： 18/05/2022 - 23:01 La Société Radio-Canada (SRC), en français, ou Canadian Broadcasting Corporation (CBC), en anglais, est une société de la Couronne canadienne. © wikipédia 作者： 法廣 1 分鐘 俄羅斯方面18日宣布，關閉加拿大廣播公司CBC。CBC是加拿大政府的國家廣播公司，是加拿大廣播業的龍頭公司，規模相當大，包括電視廣播和無線電廣播兩部分。其英語總部最大，位於多倫多(Toronto)，擁有員工三千多人。CBC法語總部位於蒙特利爾。 廣告 繼續瀏覽後續 加拿大總理特魯多抨擊加拿大廣播公司被關閉的做法，稱普京對獨立媒體構成“嚴重威脅”。特魯多還表示：“普京決定將加拿大媒體逐出莫斯科，是在試圖阻止他們報道事實，這是不可接受的。”他補充說，“記者必須能夠安全工作——不受審查、恐嚇或強權的干涉”。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯