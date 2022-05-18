美國賭場大亨韋恩遭訴訟 案涉孫立軍試圖暗驅郭文貴

美國/司法/外國代理人

美國司法部周二對美國賭場大亨史蒂芬·韋恩提起訴訟，迫使他宣布自己是中國在美國的 "代理人"。據美國司法部門稱，韋恩在2017年與特朗普及其政府中的其他官員會面，說服他們撤銷授予郭文貴的簽證，郭文貴是一名流亡的中國商人，被中國政府指控為金融欺詐等行為。美國司法指控韋恩為中國利益鞍前馬後，但拒絕接受外國代理人地位。

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據法新社今天引述美國司法部門稱，韋恩在2017年與特朗普及其政府中的其他官員會面，說服他們撤銷美國給予郭文貴的簽證，郭文貴是一名流亡的中國商人，被中國政府指控為金融欺詐等行為。，美國司法指控說，韋恩在捍衛中國的利益。

美國司法系統說，史蒂芬·韋恩當時"應時任中國公安部副部長的孫立軍的要求，施行這些指示"。

據一份法庭文件說，當時，史蒂芬·韋恩的公司在中國的半自治區澳門擁有三家賭場，這位美國大亨向孫立軍轉達請求，以 "保護他的在澳門賭場的商業利益"。

據文件說，在拉斯維加斯也擁有賭場並是共和黨領導層成員的韋恩還與白宮高級官員進行了 "幾次談話"，"以期安排與孫立軍和中國政府的其他官員會面"。

美國司法訴狀還說，由於法律要求，這位美國大亨被建議註冊為中國的說客，但他拒絕了。

被指控對以他自己的名字命名的韋恩度假村集團的幾名女員工犯有性侵犯，史蒂芬·韋恩已於2018年被迫卸任首席執行官一職，同時也辭去了共和黨財政主管的職務。

據美國之音今天報道稱，美國司法部星期二(5月17日)對拉斯維加斯賭場大亨史蒂芬·韋恩(Steve Wynn)提起訴訟，以強迫他把自己登記為外國代理人，理由是司法部認為他在特朗普政府時期曾代表中國政府從事了遊說工作。

據美國司法部表示，該部過去四年來一再建議韋恩依照《外國代理人登記法》(FARA)進行登記，由於韋恩拒絕，司法部如今提起訴訟。

雖然司法部加大了對不進行外國代理人登記者的刑事起訴努力，但是司法部官員描述說，本案是三十多年來第一起同類案件。

負責司法部國家安全局的助理司法部長馬修·奧爾森(Matthew Olsen)在一項聲明中說：“當一個外國政府把一名美國人當作它的代理人來影響美國的決策時，FARA讓美國人民有知情權。”

司法部的發言人拒絕評論為什麼該部決定對韋恩提起法律訴訟，而不是對他提出刑事指控。

根據美國之音報道，韋恩的律師星期二說，他們將進行抗辯。