俄國入侵烏克蘭後 美俄軍事首長首次通電話

軍事對話

五角大樓19日表示，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通了電話。這是俄國2月入侵烏克蘭後，兩人首度對話。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，密利的發言人說：“兩位軍事領袖討論了數項令人關注的安全相關議題，並同意保持溝通管道暢通。”“他們的對話細節將依往例保密。”

另根據俄羅斯新聞社（RIA），俄國國防部表示，俄美軍事領袖討論了包括烏克蘭等“共同關心”的議題。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周已與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）進行烏克蘭戰爭爆發後的首次談話，美方呼籲立即在烏克蘭實施停火。

莫斯科2月24日對烏克蘭發動所謂的“特殊軍事行動”後，美俄已建立熱線來防止誤判情勢；擴大衝突。