軍事對話 俄國入侵烏克蘭後 美俄軍事首長首次通電話 發表時間： 19/05/2022 - 23:07 Le chef d'état-major de l'armée américain, le général Mark Milley (photo), s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue russe Valery Gerasimov, a fait savoir le Pentagone, la première conversation entre les deux représentants depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février. Photo prise le 3 mai 2022 © REUTERS/Win McNamee POOL 作者： 法廣 2 分鐘 五角大樓19日表示，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通了電話。這是俄國2月入侵烏克蘭後，兩人首度對話。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，密利的發言人說：“兩位軍事領袖討論了數項令人關注的安全相關議題，並同意保持溝通管道暢通。”“他們的對話細節將依往例保密。” 另根據俄羅斯新聞社（RIA），俄國國防部表示，俄美軍事領袖討論了包括烏克蘭等“共同關心”的議題。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周已與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）進行烏克蘭戰爭爆發後的首次談話，美方呼籲立即在烏克蘭實施停火。莫斯科2月24日對烏克蘭發動所謂的“特殊軍事行動”後，美俄已建立熱線來防止誤判情勢；擴大衝突。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯