校園槍擊案

州長：德州槍擊案作案者預告自己要殺人

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Beto O'Rourke interrompt le gouverneur républicain en pleine conférence de presse le 25 mai 2022
Beto O'Rourke interrompt le gouverneur républicain en pleine conférence de presse le 25 mai 2022 © GETTY IMAGES NORTH AMERICA - Jordan Vonderhaar
作者： 法廣
3 分鐘

德克薩斯州州長格雷格·阿博特25日在一次記者招待會上表示：得州小學槍擊案嫌疑人薩爾瓦多·拉莫斯曾在臉書上告知他將在小學發動攻擊。他一共在臉書上發布過3條信息。

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5月24日，美國德克薩斯州尤瓦爾迪市的羅伯小學發生槍擊案。造成包括19名兒童和2名成人[1][2]在內的21人死亡。拉莫斯是附近一所高中的學生，其本人也在與執法部門的槍戰中被殺。當天早些時候，拉莫斯的祖母在家中被其開槍打傷。

 

臉書立即澄清說，槍手已將這些警告作為 Facebook 私人消息的一部分發布，因此這些消息直到悲劇發生後才被發現。

根據州長阿博特的說法，18 歲的薩爾瓦多·拉莫斯（Salvador Ramos）接連發布了一條消息，警告他要槍殺他的祖母，然後又一條消息表明他已經這樣做了。

阿博特在新聞發布會上表示：“第三條信息，可能在抵達學校前不到 15 分鐘時說：+ 我將在一所小學開槍+”。

州長補充說，這名被警察殺死的高中生使用了突擊步槍，這是一種極其致命的武器。臉書母公司 Meta 的發言人安迪·斯通 (Andy Stone) 表示，Facebook 正在與警方“全力合作”調查這起謀殺案。

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