拜登武力捍衛台灣是否“口誤”：布林肯明發布中國政策講話

美國/對華政策/布林肯

美國國務院周二表示，在喬-拜登承諾保衛台灣的第二天，美國國務卿布林肯將於周四發表備受矚目的關於中國政策的演講。

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美國國務卿原計畫在美國總統訪問韓國和日本之前發表講話，但在新冠病毒測試結果呈陽性後，他推遲了該講話。接近布林肯的人士說，布林肯將在華盛頓一所大學舉行的演講應該明確美國對其在亞洲主要對手中國的立場。

據法新社說，周一，在訪問日本時，美國總統拜登似乎打破了多年來的 "戰略模糊"態勢，表示如果中國入侵台灣，美國將在軍事上保衛台灣。拜登和他的政府官員此後保證，美國在這個問題上的立場沒有改變。 他星期二在東京說，"對華政策根本沒有改變。

幾十年來，美國對台灣的 "戰略模糊性 "包括在外交上只承認中國大陸，同時承諾給這個自治的台灣提供軍事手段，以便在發生被入侵時進行自我保護，但沒有明確承諾美國的干預。拜登政府上台後，將中國置於其國際議程的首位，稱中國是美國唯一的長期全球競爭者。

但拜登政府比特朗普的政府更少報復性，並表示願意在氣候變化等問題上與中國合作。

美國國務卿布林肯計畫在周四發表的演講應該表明，美國政府關注的是亞洲，而烏克蘭戰爭幾個月來一直是華盛頓的主要焦點。

法新社說，5月早些時候，美國總統拜登主持了東南亞領導人的峰會，這是在華盛頓舉行的第一次此類峰會。