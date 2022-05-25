校園槍擊案讓人心碎 全美各地悼念遇難者

校園槍擊案

美國發生一名18歲的槍手襲擊西南部德克薩斯州一所小學，導致19名兒童和兩位成人喪命的最新一次大規模兇殺案後，美國全國5月25日都沉浸在哀悼悲痛之中。這是美國歷史上傷亡最慘重的校園槍擊案之一。

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槍擊案發生在一座名叫尤瓦爾迪的小城中。當局表示，一位18歲的槍手在他祖母家先槍殺了他的祖母，衝撞了一輛轎車，然後進入了學校，並開槍射擊，最後被執法人員擊斃。

一位執法官員向美國有線電視新聞網（CNN）表示，所有的受害者當時都在羅布小學四年級的同一間教室內。

美國總統喬∙拜登星期二晚間在白宮發表的一段動情的演說中，向罹難者的家人表示哀悼，同時質疑大規模的槍擊案為什麼這麼經常發生在美國。他還敦促國會議員支持他所說的“符合常識的槍支法律”。

“我是噁心而又厭煩”他說：“我們必須行動。”

“我們為什麼願意與這樣的殺戮共存呢？”他問。“為什麼我們要持續允許這樣的事情發生？看在上帝的份上，我們的脊樑骨在哪裡？看在上帝的份上，我們何時才能抗禦擁槍的遊說？”

拜登表示他是在從亞洲返美的途中聽說這起槍擊案的。“我想到的是這一類的大規模槍擊事件世界任何其他地方都很罕見，”拜登說。“為什麼？他們（槍手）有精神健康問題。其他國家他們也有家庭爭議。他們也有迷失的人。但是這一類的大規模槍擊案從不像在美國這麼頻繁地發生。為什麼？”

德克薩斯州公共安全廳警佐艾瑞克∙艾斯特拉達（Erick Estrada）對CNN表示，警員看見槍手從撞毀的車中走出，警方曾與嫌疑人“交談”，但他仍然得以溜進了學校。

莉迪亞∙馬丁內茲∙德爾加多（Lydia Martinez Delgado）在臉書上寫道，她的外甥女埃娃∙米雷萊斯（Eva Mireles）是學校的一位老師，她也是罹難者之一。

“這樣的槍擊案持續不斷讓我憤怒，”馬丁內茲∙德爾加多在一份聲明中說。“這些孩子是無辜的。長槍不應該讓所有人都能輕易買到。這是我的家鄉，一個不到兩萬人的小社區。我從未想過，這種事情會發生在我親人的身上。”

校區負責人哈爾∙哈瑞爾（Hal Harrell）向記者表示，已經向學生提供悲傷輔導服務。而本學期所剩不多的上學日程已被取消。

“我今天心碎了，”哈瑞爾說。“我們是一個小社區，我們需要你們的禱告才能走出這一切。”

聯合國秘書長安東尼奧∙古鐵雷斯（Antonio Guterres）的一位發言人表示，古鐵雷斯“對德克薩斯州尤瓦爾迪一所小學發生的駭人聽聞的大規模槍擊案表示極為震驚和悲傷。令人特別難受的是絕大多數罹難者都是孩子。”

德州州長格雷格∙阿博特（Greg Abbott）公開了槍手的姓名為沙爾瓦多∙拉莫斯（Salvador Ramos），他在市內上高中。媒體報道說，他在兩個星期前過完18歲的生日便購買了兩支突擊槍支，並將槍支的照片上傳到社媒上他的一個賬戶中。