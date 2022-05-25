美國校園再傳槍擊案：青少年開槍青少年死傷 賀錦麗吼忍無可忍

美國/槍擊案

美國一所德州小學24日驚傳釀至少21死的大規模槍擊案，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示「忍無可忍」。而總統拜登（Joe Biden）則呼籲民眾站起來，共同對抗強而有力的擁槍遊說團體。據美國德州州長艾波特（Greg Abbott）24日在記者會上表示，據信槍手先槍擊自己的祖母，接着於正午時分左右前往洛伯小學（Robb Elementary School），棄車後持手槍進入校區，可能還有一把步槍。

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美國一所德州小學24日驚傳釀至少21死的大規模槍擊案，總統拜登（Joe Biden）當天呼籲民眾站起來，共同對抗強而有力的擁槍遊說團體。拜登在白宮向社會大眾談話指出：「以天主之名，我們什麼時候才將抵抗擁槍遊說團體。」據拜登稱，「我們必須行動，別說我們無法在這場殘殺中拿出影響力。」拜登還說，「是時候了，全國公民、每位父母都要化悲憤為行動，我們必須對每位民選官員明確表達：行動的時候到了。」

拜登並未說明他有意採取哪些行動，也未呼籲國會展開特定表決，或指示行政部門擬定政策。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示「忍無可忍」。她說：「我們的心不斷破碎。我們必須拿出勇氣採取行動。」

稍早，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特（Twitter）寫道：「拜登為受到這起可怕事件影響的家庭祈禱，今晚返抵白宮時將發表談話。」拜登已結束南韓與日本訪問行程，當時正搭機返美。

據法新社報道說，美國一名18歲男子今天持槍攻擊德州洛伯小學（Robb Elementary School），目前傳出21死，包括18名學童。嫌犯已經斃命，目前還不清楚動機。新的消息稱，槍擊案中19名學童喪生，兩名成人遭槍殺。

法國媒體報道的槍擊案事件肇事者，可能是一名17歲的青少年。

槍擊案事件發生在德州尤瓦爾迪 （Uvalde），這是一個距離墨西哥邊界約1小時車程的小型社區。

美國屢次發生大規模槍擊案，包括2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）校園槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員槍傷案，以及10天前的紐約州水牛城（Buffalo）超市血案。佛羅里達州派克蘭（Parkland）一所中學2018年發生槍擊事件，造成14名中學生、3名成人教職員喪命；今天這起事件也是繼2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案以來，死傷最慘重的小學槍擊事件，當時有20名學童、6名教職員命喪槍下。

在美國，令人聞風喪膽的槍枝暴力事件一再上演，卻沒有足夠作為來加以阻止，今天這起事件就是一連串致命槍擊的最新一起。美國國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管製法案，但都未能成功。

德州州長艾波特（Greg Abbott）24日在記者會上表示，據信槍手先槍擊自己的祖母，接着於正午時分左右前往洛伯小學（Robb Elementary School），棄車後持手槍進入校區，可能還有一把步槍。

德州參議會議員古提瑞茲（Roland Gutierrez）告訴美國有線電視新聞網（CNN），他從德州騎警那邊得到的消息是，有18名孩童喪生，3名成人遇害，但不確定這個數字是否包括槍手。

目前還不清楚槍手行兇動機。

德克薩斯州共和黨州長格雷格-阿伯特（Greg Abbott）在新聞發布會上說，這名18歲的嫌疑人在烏瓦爾德鎮以 "殘暴和無意義的方式 "殺害了19名兒童和兩名成人。有十多名學生仍在住院治療。

被確認為薩爾瓦多-拉莫斯的槍手嫌疑人也在聖安東尼奧以西約80英里的鎮區的槍擊事件中死亡。根據州長的說法，據稱他先射殺了他的祖母，然後開車到學校，，帶着 "一把手槍 "和可能是 "一把步槍 "進入大樓。

據本台報道說，槍擊事件發生在羅布小學，該校為烏瓦爾德市600名5至11歲的兒童服務。這次襲擊是多年來在學校發生的最嚴重事件之一。警方正在調查這名年輕人的背景和數字足跡，以找到他的動機，目前這仍是一個謎。

公共安全部參與了調查，目前我們認為嫌疑人是單獨行動來實施這一仇恨行為的，烏瓦德警方在新聞發布會上解釋說。已經通知了這些家庭，我們正在協助他們，這是該地區應該做的。至於其他方面，我市各地已經採取了安全措施，許多警察部隊成員正在確保學生安全地離開學校。

據本台在休斯頓記者托馬斯-哈姆斯報道稱，在距離墨西哥一小時車程的邊境地區，執法機構在大批邊防人員的支持下，已經封鎖了該地區。在德克薩斯州，人們處於震驚之中。烏瓦爾德社區主要是農村，人口近16,000人，78%為西班牙裔。

就槍擊案，美國總統拜登向槍支遊說集團發難。拜登責問，為什麼我們願意生活在這種大屠殺中？拜登說，是時候把這種痛苦變成行動了。

報道稱，拜登很了解槍擊案問題。2012年，在桑迪胡克大屠殺之後，奧巴馬將改革美國境內武器獲取途徑的任務交給了拜登。一個以失敗告終的任務。根據槍支暴力檔案網站，十年來，美國發生了3500起大規模殺人事件，其中900起發生在學校。

白宮命令美國所有公共建築的旗幟下半旗，向烏瓦德的受害者致哀。