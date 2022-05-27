德州羅布小學槍擊案 一女生裝死躲過一劫

校園槍擊案

德克薩斯州羅布小學5月24日的槍擊事件造成19名學生和兩名成人被殺。一名四年級的女學生沾上同學的血並裝死倖免於難。

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女孩的姑姑里韋拉（Blanca Rivera）告訴NBC位於德州休斯敦的電視台KPRC，當11歲的米婭·塞里略（Miah Cerrillo）看到她的同學和老師被槍殺時，她進入了“生存模式”，她把朋友的血抹在自己身上並裝死。

雖然米婭沒有中槍，但她還是受了傷被送進了醫院，有子彈碎片卡在她的背部。

米婭的爸爸米格爾·塞里略（Miguel Cerrillo）告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），當他看到一名執法人員將渾身是血的女兒抱出學校時，他“慌了”。警官把他的女兒放進了一輛黃色校車，他只能通過車窗和她說話。

塞里略說女兒描述她看著她的老師米雷萊斯（Eva Mireles）在試圖給警察打電話時被槍手射殺。他的女兒說她迅速拿起老師的電話並撥打了911，然後趴在一個中槍的同學身上躲避槍手，當時那個同學躺在地上流血不止。

根據米婭的敘述，她的同學當時還在呼吸，但在救援人員到達之前死了。

另一名小學生向《華盛頓郵報》描述了槍手進入教室的那一刻，他說：“他向隔壁的門開槍。我們在中間有一扇門。他打開了它。他走了進來，他蹲下了一點說‘是時候死了’。”

那位學生說，他隨後和其他幾位學生一起躲在一張桌子下面，等待救援。“當我聽到門外的槍聲時，我告訴我的朋友躲在什麽東西下面，這樣他就不會發現我們”，他說，“我躲得很辛苦。我還告訴我的朋友不要說話，因為他會聽到我們。”

這位學生補充說，當警察來的時候，警察說：“如果需要幫助，就喊一聲！”隨後，他的班上有一個人喊：“救命！”可是槍手聽到了，他進來並向她開槍。

5月24日的悲慘事件對米婭的衝擊很大。她的爸爸告訴《華盛頓郵報》，米婭出院後充滿了恐懼，她告訴爸爸去拿槍，因為“（槍手）要來抓我們”。

米婭的姑姑告訴KPRC，大約在午夜，嫂子給她打電話說，米婭一直在哭，而且很驚恐。“我們只能祈禱，並請求上帝幫助我們度過難關。米婭的姑姑說：我知道這是無法彌合的創傷，讓一個11歲的孩子經歷這些，我無法想像她的感受。”