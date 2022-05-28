海軍學院畢業典禮致辭：拜登猛批普京侵略並指習近平“錯了”

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美國總統拜登27日出席美國海軍學院畢業典禮並向畢業生致詞，拜登指出，“未來十年將是本世紀決定性的十年”。拜登在演說中猛烈抨擊俄羅斯總統普京並點名中國國家主席習近平，拜登還提醒這些軍校畢業生，“這就是你們畢業後要面臨的世界。”

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美國總統拜登27日在海軍學院畢業典禮上向畢業生致詞，告訴海軍官校畢業生，全球正經歷專制和民主的鬥爭。據世界日報署名胡玉立今天報道稱，拜登指控普京在烏克蘭發動殘酷戰爭、試圖消滅烏克蘭文化。

拜登還提到習近平曾在他當選之夜致電給他，習近平重複以前多次提及的話，“民主制度在21世紀無法持續，獨裁統治將統治世界，因為民主需要時間凝聚共識，而我們沒有這樣的時間”，但拜登說：“他錯了。”

拜登強調：“世事變化如此快，未來十年將是本世紀決定性的十年，將為後代子孫形塑世界樣貌和價值觀。你們畢業的時間點，正是美國歷史的轉折點，也是世界歷史的轉折點。”

拜登向海軍學院畢業生描繪出世界當前局勢，提到烏克蘭戰爭、美國在歐洲支持北約盟國軍隊以及中國在印太地區的侵略。談到中國的侵略，拜登表示，他的政府正試圖抵制這種侵略；他也再次呼籲建立“自由獨立”的印太地區；“我們正在經歷一場專制與民主之間的全球鬥爭。”他說，美國最大的優勢是“我們無與倫比的全球聯盟網絡以及我們建立的夥伴關係的力量。”

據該報道，拜登告訴軍校畢業生，他們未來的職涯將面臨許多責任。他並推崇已故前聯邦參議員馬侃(John McCain)，馬侃在1958年畢業於海軍學院並被安葬在其墓地。

這是拜登總統任內的第三次畢業典禮演講，他去年發表了兩篇演講，分別是在海岸警衛隊學院和南卡羅來納州立大學。28日拜登還將他的母校德拉華大學發表另一場畢業典禮演講。

世界日報引述白宮表示，這場畢業典禮計有2萬名與會者，包括畢業生、畢業生家庭、美國海軍領導層成員、政府成員和國會議員等人。演講後，他向前100名學員頒發畢業證書，然後與所有其他畢業生握手。

該報道沒有提及拜登講話中指中國在印太地區的侵略是否指中國的勢力擴張。

至此沒有看到報道消息指習近平在道賀拜登當選時是否說了“民主制度在21世紀無法持續，獨裁統治將統治世界”的言論。

該報道原文鏈接：https://www.worldjournal.com/wj/story/121187/6347170?from=wj_maintab_index