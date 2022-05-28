美國再發槍擊案：這一回是好人擊斃惡棍

美國/槍擊案

美國德克薩斯州烏瓦爾德市羅布小學外民眾自發擺放鮮花祭悼日前發生的槍擊案受害者。 2022年5月27日照片

美國西維吉尼亞州首府查爾斯頓（Charleston）一名犯罪前科累累男子，持步槍對派對上一群人開火，所幸一名旁觀女子迅速拔槍將他擊斃，阻止一起慘案發生。

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據中央社今天引述消息報道稱，美國一名男子在派對上持半自動步槍開火，所幸一名旁觀女子迅速拔槍將他擊斃。據英國廣播公司消息說，犯罪前科累累的37歲男子巴特勒（Dennis Butler）25日晚間開車經過一棟社區大樓外舉行的一場生日派對，遭人提醒現場有孩童應該減速，於是憤而持一把AR-15半自動步槍折返現場，從車內對約40人群眾開火。

據警方發言人哈澤列特（Tony Hazelett）表示，一名女子的快速反應救了許多人命，可能阻止了一場大規模槍擊。警官在記者會上說，開槍回擊的女子無任何執法背景。“她只是社區一員，合法攜帶她的武器。”警方並未透露她的身分。警官哈澤列特表示：“女子並未逃離威脅，反而是介入威脅，拯救了數條人命。”

消息說，女子在開槍後仍留在現場，並且配合調查人員。警方表示不會對她起訴。

根據警方說法，巴特勒身中多槍當場身亡。哈澤列特表示，目前仍不清楚巴特勒如何獲得這把步槍。他是遭定罪的重罪犯，依法不得持有槍枝。

中央社說，美國德州24日才發生18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）持一把合法購得的AR-15半自動步槍闖入一所小學掃射，造成21人死亡，是美國10年來最嚴重校園槍擊事件，引發美國國內對於憲法保護的私人擁槍權掀起激辯。