拜登親訪烏瓦爾德 慰問校園槍擊案遇難者家屬

校園槍擊案

美國總統拜登29日親自前往德州烏瓦爾德（Uvalde），慰問當地校園槍擊案遭槍殺的19名兒童和2名教師家屬以及當地居民。拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）拜登參觀了校園外的1座紀念館，參加天主教彌撒，並會見第一線緊急服務人員以及遇難者親屬。

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拜登致詞時呼籲採取行動，避免這個努力收緊槍支管制卻一再失敗的國家再次發生大屠殺悲劇。

拜登在德拉瓦大學（University of Delaware）發表演說時表示：“我知道，我們不能透過法律禁止悲劇發生，但我們可以讓美國更安全。我們終於做可以必須做的事情，來保護人民和孩子們的生命。”

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在烏瓦爾德的羅布小學（Robb Elementary School）犯下槍擊案，1個多小時後遭到擊斃。此事件造成19名學童和2名教師喪命，為美國近10年來傷亡最慘重的校園槍擊案。

德州當局27日坦言，接獲報案電話後，多達19名警察在學校走廊等候近1小時，才進入現場、擊斃槍手。調查人員正試圖調查警方何以做出錯誤決策。

美國司法部29日也宣布，將就執法單位應對反應展開“關鍵事件審查”（Critical Incident Review），以了解事發當天執法人員的行動，並找出漏洞與最佳實務作法，供未來面對類似狀況的第一線人員參考。