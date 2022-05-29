校園槍擊案

拜登親訪烏瓦爾德 慰問校園槍擊案遇難者家屬

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President Joe Biden and first lady Jill Biden spoke with Hal Harrell, Uvalde Consolidated Independent School District superintendent, and Mandy Gutierrez, principal at Robb Elementary School. le 29 mai 2022
President Joe Biden and first lady Jill Biden spoke with Hal Harrell, Uvalde Consolidated Independent School District superintendent, and Mandy Gutierrez, principal at Robb Elementary School. le 29 mai 2022 © REUTERS/Marco Bello
作者： 法廣
3 分鐘

美國總統拜登29日親自前往德州烏瓦爾德（Uvalde），慰問當地校園槍擊案遭槍殺的19名兒童和2名教師家屬以及當地居民。拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）拜登參觀了校園外的1座紀念館，參加天主教彌撒，並會見第一線緊急服務人員以及遇難者親屬。

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拜登致詞時呼籲採取行動，避免這個努力收緊槍支管制卻一再失敗的國家再次發生大屠殺悲劇。

 

拜登在德拉瓦大學（University of Delaware）發表演說時表示：“我知道，我們不能透過法律禁止悲劇發生，但我們可以讓美國更安全。我們終於做可以必須做的事情，來保護人民和孩子們的生命。”

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在烏瓦爾德的羅布小學（Robb Elementary School）犯下槍擊案，1個多小時後遭到擊斃。此事件造成19名學童和2名教師喪命，為美國近10年來傷亡最慘重的校園槍擊案。

德州當局27日坦言，接獲報案電話後，多達19名警察在學校走廊等候近1小時，才進入現場、擊斃槍手。調查人員正試圖調查警方何以做出錯誤決策。

美國司法部29日也宣布，將就執法單位應對反應展開“關鍵事件審查”（Critical Incident Review），以了解事發當天執法人員的行動，並找出漏洞與最佳實務作法，供未來面對類似狀況的第一線人員參考。

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