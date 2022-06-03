拜登懇請國會批准“常識性”槍支限制

槍支限制

美國總統拜登星期四晚上在白宮發表講話，懇請國會批准“常識性措施”，遏制令美國人民震驚的大規模致命槍擊事件。拜登呼籲採取新的限制措施，他說，這些措施將有助於打擊槍支暴力。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登敦促國會恢復1994年對半自動、速射攻擊武器和大容量彈匣的禁令。該禁令已於2004年到期。

“如果我們不能禁止攻擊性武器，那麼我們應該把購買攻擊性武器的年齡從18歲提高到21歲,”他說。拜登指出，在德克薩斯州尤瓦爾迪上個月的校園槍擊案中，槍手剛滿18歲就購買兩件攻擊性武器，用這些槍支殺死了19名學生和兩名老師。另有17人受傷。

拜登還推動要採取其他措施，包括加強對購槍者的背景調查，制定所謂的“紅旗法”（red flag law），允許當局在有人構成威脅或表現出精神不穩定時沒收槍支一段時間，以及安全儲存法。

“把槍支鎖起來。安裝扳機鎖。如果你不這樣做，然後發生了不好的事情，你就應該承擔責任，”拜登說。

他還推動廢除保護槍支製造商免於責任的豁免權。

拜登說:“他們是這個國家唯一擁有這種豁免權的行業。”“想象一下，如果煙草業因享有豁免權而不被起訴，我們今天會是什麼樣子。”

不過，拜登力推的這些措施不太可能在政治上存在分歧的國會獲得批准，國會議員多年來一直在槍支立法問題上存在分歧。

共和黨人譴責大規模槍擊事件和槍支暴力，但經常阻止槍支管制立法，稱民主黨人贊成的擬議限制措施，將侵犯守法公民的自由，並且與美國憲法第二修正案所載明的美國人擁有槍支的權利相悖。

在講話中，拜登引用了他從一位祖母那裡收到的一封信。這位祖母的孫女剛剛在德克薩斯州的校園槍擊案中喪生。“抹去分裂我們國家的那條無形界線。提出解決方案並修復損壞的地方，並做出必要的改變，以防止這種情況再次發生。”

其他國家也發生過槍支屠殺事件，但美國在悲劇發生後，未能通過更嚴格的槍支管製法律，這一點是獨一無二的。