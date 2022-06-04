美雅培密歇根嬰兒奶粉廠復工

奶粉短缺

美國數據公司追蹤13萬家商店的數據顯示，儘管拜登政府採取了緩解措施，但美國嬰兒配方奶粉的短缺情況在上周仍繼續惡化。目前，美國已有十個州的缺貨率超過了90%。6月4日，美國雅培密歇根嬰兒奶粉工廠重新恢復生產。

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5月17日，雅培與美國食品和藥物管理局（FDA）達成協議，重新開放該公司在密歇根州特吉斯的生產工廠，以幫助緩解美國全國嬰兒配方奶粉的短缺。此前，該工廠因細菌污染而關閉。

據彭博社報導，截至5月28日的一周，全國嬰兒配方奶粉缺貨率攀升至74%。現在美國已有10個州的嬰兒配方奶粉缺貨率達到或超過90%。其中，喬治亞州受影響最嚴重，缺貨率達到94%，同一周前的74%相比上升迅猛。供應最好的州包括科羅拉多州，缺貨率為44%，比前一周的73%缺貨率有所改善。

現在有14個城市的缺貨率在90%以上，包括亞特蘭大、鳳凰城、聖安東尼奧、休斯頓、奧蘭多、洛杉磯、舊金山、西雅圖等等。薩克拉門托受到的打擊最大，缺貨率達到95%。

6月1日，拜登在與嬰兒配方奶粉製造商的會議上表示，他4月初才得知美國嬰兒配方奶粉短缺的嚴重性。而北美營養部高級副總裁克利夫蘭（Robert Cleveland）在會議上告訴拜登：“他們很早就預見到了會出現嚴重的短缺，這是一個非常嚴重的事件。奶粉嚴重缺貨，聯邦和地方監管機構一直在採取措施來解決，拜登政府也在從外國空運大量奶粉，另外還援引《國防生產法》動用了緊急權力，加快配方奶粉的生產。但是，為什麽美國奶粉供應情況仍進一步惡化呢？

近日，美國眾議院共和黨議員坎馬克（Kat Cammack）表示，就在全美奶粉短缺的情況下，白宮卻批准了向非法移民拘留所運送奶粉。有大批的嬰兒奶粉被運往美墨邊境非法移民收容中心。他還發布了帶有視頻和照片的消息。

另外，美國主要的4家生產商佔據了美國90%的嬰兒奶粉市場。而雅培關閉工廠衝擊了本就已經緊張的供應鏈，也讓奶粉短缺近進一步惡化。

美國一家聯邦監察機構6月2日表示，他們將調查美國食品藥品管理局（FDA）在召回雅培公司奶粉事件中的應對舉措是否恰當。

美國食品藥品管理局FDA局長卡利夫（Robert Califf）上周在國會作證時承認，FDA對事件反應太慢，犯了一些錯誤，加劇了全國範圍內的嬰兒配方奶粉短缺。

目前雅培公司證實，該公司計畫在6月4日重新啟動斯特吉斯工廠的生產，將優先生產嬰兒配方奶粉，並從6月20日左右開始向消費者發放。