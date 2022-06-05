美情報總監：中共招募美國華人從事間諜活動但美國不會歧視在美華人

美國/中國

美國國家情報總監辦公室公布的最新報告指出：中華人民共和國專門招募美國華人從事間諜活動，情報部門應進行研究，反擊中國的間諜活動會對華裔的隱私與公民自由產生何種影響，聯邦調查局(FBI)、中央情報局(CIA)和其他情報單位不得將華裔視為更嚴重的安全威脅。

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情報總監的報告指出：情報部門今年2月的威脅評估認為，中國為了實現其政治、經濟和安全目標，將繼續擴大在全球的間諜活動和增強影響力，對美國構成日益嚴峻的挑戰。

這份報告是基於情報和安全部門對美國華人的間諜指控而完成的。報告指出，為了保證華裔在反間諜行動中不會受到不公正對待，應對參與情報搜集和安全背景調查的人加強培訓，增強他們的無意識偏見與文化能力。

報告說，中國共產黨和中華人民共和國在美國展開了具有攻擊性的情報收集努力並威脅到美國的國家安全，但威脅美國國家安全的不是中國人民，更不是華裔美國人。

情報總監的報告是根據《2020年國防授權法》的規定公布的。《國防授權法》認為，中國大肆招募間諜對美國構成重大危險，導致華裔對美國的忠誠度也可能遭到質疑，進而對他們產生了刻板印象和種族偵防；但該法指出：對華裔的刻板印象和種族偵防不符合美國的價值觀。

特朗普時期的美國司法部發起打擊中國間諜活動的“中國行動計畫”(China initiative)，數十名中國公民和許多華裔被以間諜罪名起訴竊取技術；在被部分華裔指控為種族偏見後，拜登政府今年初縮減了“中國行動計畫”。

報告說，美國情報部門不僅有法律責任保護所有美國人的隱私權、公民自由和公民權，也深切地致力於在保護國家安全的同時為弘揚美國的價值做出榜樣，這些價值包括平等和公平對待每個種族和民族。