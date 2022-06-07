制裁俄羅斯

俄權貴遊艇斐濟判交美國 美下令扣押俄富豪飛機

le milliardaire russe Roman Abramovich (ici en 2015) © AFP/OLLY GREENWOOD

作者： 法廣 2 分鐘

斐濟法院裁定，俄羅斯人擁有的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）將由美國當局負責駛離該國水域，因為在針對扣押遊艇而進行的法律爭訟期間，斐濟政府為它支付的維修費用所費不貲。