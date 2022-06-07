制裁俄羅斯 俄權貴遊艇斐濟判交美國 美下令扣押俄富豪飛機 發表時間： 07/06/2022 - 22:43 le milliardaire russe Roman Abramovich (ici en 2015) © AFP/OLLY GREENWOOD 作者： 法廣 2 分鐘 斐濟法院裁定，俄羅斯人擁有的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）將由美國當局負責駛離該國水域，因為在針對扣押遊艇而進行的法律爭訟期間，斐濟政府為它支付的維修費用所費不貲。 廣告 繼續瀏覽後續 106公尺長的超級遊艇阿瑪迪亞號離開墨西哥後航行18天，於4月13日抵達斐濟。斐濟高等法院上個月批准美國的令狀，使得阿瑪迪亞號遭到斐濟當局扣押。美方令狀稱這艘遊艇與遭到制裁的俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關連。 另一方面，美國司法部6日下令扣押俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）擁有的兩架飛機，聲稱因其使用違反針對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機