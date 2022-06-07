白宮：將在兩年內停止向來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板徵收關稅

美國/中國/太陽能電池板

面對美國太陽能行業逐漸陷入癱瘓，白宮6月6日表示，將在兩年內停止向來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板徵收關稅，從而迴避國會通過的保護美國工人的法律。

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美國總統拜登6月6日下令採取緊急措施，將在兩年內停止向來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池板徵收關稅。白宮表示，此舉旨在為確保美國能夠獲得足夠的太陽能組件，以滿足發電需求，同時擴大美國國內製造太陽能產品的規模。

拜登的舉動也使美國商務部根據法律進行的對中國反傾銷行為的調查無效。美國商務部6日表示，調查將不間斷地進行，但沒有人會受到懲罰。

拜登政府高級官員將暫停關稅的舉措描述為搭建了一座“橋樑”：暫時允許廉價的外國太陽能電池板湧入美國，以加快向清潔能源的過渡，同時利用這兩年的時間來擴大新興的美國太陽能製造行業。

然而，對美國太陽能製造商來說，政府的行為實際上是在教唆中國公司通過傾銷太陽能電池和組件來違反美國的貿易法。

自2014年以來，中國受到美國對太陽能產品徵收反傾銷關稅的打擊，這使中國大陸和台灣的太陽能生產商的價格增加了50%或更多。隨後，中國迅速在馬來西亞、泰國和越南等國家開店，並投資數十億美元以規避這些關稅。據美國能源信息署的數據，美國80%以上的太陽能電池板都是從海外進口，其中大量來自越南、馬來西亞和泰國。

加州的太陽能組件製造商Auxin Solar提起訴訟，指控中國非法規避旨在為美國製造商提供公平競爭環境的現有關稅後，商務部被迫展開調查。