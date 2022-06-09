美國召開美洲峰會 聚焦非法移民議題

美洲峰會

由美國倡導召開的美洲峰會從8日起一連3天在洛杉磯舉行。福克斯（FOX）電視 報導說，此次會議，將針對移民、氣候變遷、新冠肺炎等議題進行討論，但焦點集中在非法移民議題。

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美國以“這些國家不民主”為由將古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉領導人排除在峰會之外遭受批評，墨西哥總統因此拒絕出席峰會。而就在美洲峰會將舉行之際，有1萬多中美洲非法移民大篷車隊，正浩浩蕩蕩穿越墨西哥向美墨邊境進發，希望能夠在峰會期間趁機進入美國。

一些專家質疑，如果作為大多數非法移民進入美國來源的墨西哥、尼加拉瓜、委內瑞拉等國家，都不出席此次峰會，美國邊境的非法移民危機如何緩解？

美國總統拜登到達洛杉磯出席峰會。據悉，峰會將發表《洛杉磯移民宣言》，呼籲各國採取行動，接納逃離暴力與迫害以及尋求經濟穩定的移民。

美洲峰會可能宣布移民議題的部分措施，包括為移民提供獲得合法地位的渠道、促進家庭團聚、人道和有效的邊界管制以及訊息共享。

拜登政府還將在會上宣布一系列援助合作計畫，包括3億美元的糧食安全資助計畫、協助加勒比國家獲取低碳能源的氣候變遷新夥伴計畫，以及未來五年為各國培訓50萬名衛生工作者的計畫。美國國家安全顧問蘇利文表示：“美國的投入將帶來具體成果，對本地區民生的影響將遠遠大於中國的投資。”

自2017年以來，美國一直是中美洲移民尋求庇護的主要目的地，也成為從奧巴馬到特朗普和拜登三屆美國總統的挑戰。

美洲總人口近十億，有三十五個國家，佔全球陸地面積近三成。上一屆美洲峰會1994年在美國邁阿密召開，當時蘇聯解體，冷戰結束，西方世界充滿希望，絕大多數國家都加入對貿易、移民和民主的討論，呈現美洲的多元、開放和生機勃勃。但這次峰會召開，28年前的情景已不復存在。