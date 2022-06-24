拜登提暫停汽油稅遭“自己人”反對 佩洛西首唱反調

汽油稅

拜登6月22日提出了讓聯邦及各州暫停3個月的汽油稅來緩解油價問題。然而，這個計畫連民主黨“自己人”都不看好。一些環保主義者和石油行業聯合起來，將拜登的這個舉動視為政治噱頭。除此之外，就連一向支持拜登的眾議院議長佩洛西也唱了反調，稱民主黨領導層需要時間來衡量是否支持該倡議。

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拜登22日提出聯邦和州層面的“暫停汽油稅”，將包括取消向消費者徵收的每加侖汽油18美分的聯邦稅。不過，目前尚不清楚他能否獲得民主黨的足夠支持。

環保人士說，暫停汽油稅只會增加對化石燃料的需求。美國環保組織塞拉俱樂部的主任梅琳達·皮爾斯表示，這“只不過是對化石燃料行業的又一次補貼”。“與其幫助石油公司進一步提高利潤，國會應該對負擔得起的清潔能源進行投資。”

石油行業高管和拜登的國會盟友也抨擊他的這種做法，說這無助於解決美國原油和汽油生產的更根本性的問題。美國勘探與生產委員會負責人安妮·布拉德伯裡表示，拜登最好支持管道建設並解決限制開採鑽井的供應鏈瓶頸問題。

這個計畫同時也遭到佩洛西的拒絕。佩洛西在一份聲明中說：“我們將在眾議院和參議院就總統提案的前進道路達成共識。這些法案建立在眾議院民主黨人已通過的降低加油站價格的有力法案的基礎上，包括《消費者燃料價格欺詐法》和《降低食品和燃料成本法》。”

因為之前佩洛西對於白宮的大部分提案都持支持態度，所以她這次的舉動引起外界關注。

眾議院籌款委員會主席理尼爾（Richard Neal）也對拜登提案的結構有一些疑問。他說：“關於汽油稅的挑戰是：節省下來的錢真的會流向消費者嗎？還是會被石油公司收入囊中？”

路透社分析說，取消3個月燃油稅，將使公路基金損失100億美元。賓州大學沃頓商學院研究團隊本月的評估發現，如果油價沒有按暫停徵稅全部下降，那麼供應商會獲得部分經濟利益。

他們發現馬里蘭州降低燃油稅中，有72%惠及消費者，但喬州降低燃油稅，只有58%-65%惠及消費者。共和黨參議員蘭克福德（James Lankford）警告說，這種情況將使國債增加數十億，同時不解決真正問題。

他還說，在美國，降低油價並不難：就是需要更多供應，這是供需問題。他說：“總統越是對建設新管道，對聯邦土地的開採許可施加限制，就越難獲得供應來源。而大家的需求越多，油價就會上漲......只要供應增加，油價就能降到3.5美元。”